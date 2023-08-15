Не врахували частину морди й хвоста. Крокодил-гігант, що живе в неволі, може бути більшим, ніж усі думали

Кассіуса внесли до Книги рекордів Гіннеса ще 2011 року, проте тепер доглядачі вважають, що його розміри можуть бути більшими, ніж зафіксовані тоді.

Морський крокодил на прізвисько Кассіус є найбільшим із тих, хто утримується в неволі. Востаннє його вимірювали 2011 року, коли вносили до Книги рекордів Гіннеса як найбільшого у світі крокодила, що живе в неволі, пише Live Science.

Передбачається, що Кассіус живе на Землі вже близько 120 років, а 2011 року його довжина становила 5,48 метра. Однак відтоді наглядача не вимірювали його, а тому вважають, що насправді він може виявитися ще більшим.

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За словами Туді Скотта, який наглядає за гігантом у парку крокодилів Марінленд в Австралії, є два фактори, які вказують на те, що насправді Кассіус може бути більшим за ту довжину, що зафіксована в Книзі рекордів Гіннеса. По-перше, морські крокодили ростуть протягом усього життя, а тому цілком імовірно, що тварина стала ще більшою. По-друге, коли Кассіуса знайшли в 1984 році, гігантський крокодил бився з іншими самцями за територію й атакував двигуни для човнів. У результаті він втратив частину свого хвоста і морди — ці загублені частини тіла не були враховані під час вимірювання тварини. Таким чином, Кассіус, імовірно, втратив у довжині від 15 до 25 сантиметрів довжини.

Скотт зазначає, що вони з колегами не планують вдаватися до повторного вимірювання гігантського крокодила, якщо тільки не з'являться претенденти, які забажали б відібрати в нього титул рекордсмена. Зазначимо, що подібне вже відбувалося 2012 року, коли дослідники спіймали іншого гігантського крокодила на Філіппінах. Тоді морський крокодил Лолонг завдовжки 6,17 метра ненадовго відібрав титул рекордсмена у Кассіуса. Утім, через рік титул повернувся до останнього, оскільки Лолонг помер.

Вчені зазначають, що морські крокодили (Crocodylus porosus) можуть виростати до 7 метрів у довжину, а тому Кассіусу є куди рости. Однак Скотт зазначає, що з віком їхні темпи зростання, мабуть, сповільнюються до 1 сантиметра на рік, а з часом старожили й зовсім можуть перестати рости.

Доглядачі парку, ґрунтуючись на розмірах крокодилів, підрахували, що Кассіус, імовірно, народився у 1903 році, а отже, цього року в нього ювілей — 120 років. Утім, великі шанси, що насправді він не тільки більший, а й старший, ніж усі думали.

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