Рідкісне ускладнення після COVID-19: ноги чоловіка стали фіолетовими (фото)

Щоразу, коли чоловік вставав, його ноги набували неприродного кольору.

Вчені з Університету Лідса, Велика Британія, представили результати нового дослідження, в якому вони описали дуже незвичайний випадок. У чоловіка ноги набули фіолетового кольору і найімовірніше це рідкісне ускладнення, викликане тривалим перебігом COVID-19, пише IFLScience.

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33-річного чоловіка направили до спеціалізованої клініки після того, як протягом півроку в нього проявлялися незвичайні симптоми. Коли він вставав, його то в ногах відчував важкість, з'являлися свербіж і поколювання, та до того ж ноги набували фіолетового кольору. Ці симптоми зникали, коли чоловік лягав.

Лікарі виміряли артеріальний тиск і пульс пацієнта в положенні лежачи і через 8 хвилин, після того, як він стояв. З'ясувалося, що в положенні лежачи пацієнт має нормальний пульс, але в положенні стоячи його серце билося зі швидкістю 127 ударів на хвилину. Чоловік також повідомив, що в нього з'являється туман в очах, а тіло починає тремтіти. Ці симптоми відповідали синдрому постуральної ортостатичної тахікардії (СПОТ).

Коли людина встає, то частина крові опускається вниз через силу тяжіння. Але тіло компенсує це, злегка збільшуючи частоту серцевих скорочень і звужуючи кровоносні судини, щоб забезпечити приплив кисню до серця і мозку.

Щоразу, коли чоловік вставав, його ноги набували неприродного кольору Фото: eurekalert.org

На сайті організації British Heart Foundation йдеться про те, що якщо в людини є СПОТ, то такі автоматичні зміни не відбуваються. Коли людина перебуває в стоячому положенні, то приплив крові до серця і мозку падає, а частота серцевих скорочень збільшується, щоб компенсувати це.

Виявилося, що чоловік за півтора року до цього обстеження переніс COVID-19 і, можливо, він підхопив це вірусне захворювання і через пів року після першого зараження. Автори дослідження вказують на те, що саме тривалий перебіг хвороби призвів до появи дивних симптомів і до діагнозу, який встановили лікарі.

За словами вчених, зростає кількість доказів зв'язку між тривалим перебігом COVID-19 і появою СПОТ у людей. Автори дослідження вказують на те, що подібні симптоми, зокрема зміна кольору ніг, можуть виникати у людей, які хворіли на коронавірус, але вони можуть не знати про це.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.