Подолати вигорання вдома. Науковці виявили, як домашні тренування змінюють самопочуття

Фітнес-додатки, призначені для домашніх тренувань, продемонстрували потенціал для значного полегшення симптомів депресії серед медичних працівників, пропонуючи можливий інструмент для розв'язання поширених проблем психічного здоров'я в цій галузі.

Історично фізичні вправи асоціюються зі сприятливим впливом на самопочуття. Зараз дослідники стверджують, що нескладні додатки для фізичних вправ можуть відігравати певну роль у зміцненні психічного здоров'я медичних працівників, які часто стикаються з високими робочими навантаженнями та стресами, пише HealthNews.

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Регулярні фізичні вправи спонукають мозок вивільняти нейромедіатори, які викликають відчуття благополуччя, сприяючи покращенню настрою через підвищення самооцінки, посилення уваги та покращення якості сну.

Методологія дослідження передбачала рандомізований розподіл учасників на контрольну групу очікування та групу вправ. Останній надали безплатний доступ до програм для домашніх тренувань, що охоплює різні фізичні активності, такі як йога, кардіо та силові тренування. Дослідження, проведене командою з Університету Британської Колумбії і задокументоване в Журналі психіатрії Американської медичної асоціації (JAMA), тривало 12 тижнів.

Протягом цього періоду учасники групи повинні були щотижня займатися фізичними вправами помірної інтенсивності щонайменше 80 хвилин. Примітно, що впродовж дослідження учасники групи фізичних вправ повідомили про помітне зменшення депресивних симптомів порівняно з їхніми колегами з контрольної групи.

Регулярні фізичні вправи спонукають мозок вивільняти нейромедіатори, які викликають відчуття благополуччя, сприяючи покращенню настрою через підвищення самооцінки, посилення уваги та покращення якості сну Фото: Mikhail Nilov from Pexels

Вінсент Госселін-Буше, головний автор дослідження, зауважив, що цей контраст заслуговує на увагу: "Враховуючи, що значна частина учасників спочатку мала яскраво виражені депресивні симптоми порівняно із загальною кількістю учасників, спостережувані зміни надзвичайно помітні".

Учасники, які постійно займалися фізичними вправами в середньому щонайменше 80 хвилин на тиждень, відчули помітні переваги. Хоча додатки полегшували відстеження тренувань учасників, дослідники одночасно вивчали показники, пов'язані з вигоранням, лікарняними та депресивними симптомами протягом двотижневого періоду, що передував їхній участі в дослідженні, а згодом — двічі на тиждень протягом усього випробування.

У групі, яка займалася фізичними вправами, спостерігалося помітне зниження рівня цинізму та емоційної втоми, які є ключовими ознаками вигорання. Крім того, в цій групі зафіксовано нижчу частоту лікарняних у порівнянні з контрольною групою.

Хоча попередні дослідження вже продемонстрували потенціал фізичних вправ у пом'якшенні симптомів депресії, це виявило брак поведінкових стратегій, таких як фізичні вправи, у програмах психічного здоров'я, що пропонують медичні установи в усьому світі. Ці програми спрямовані на подолання наслідків впливу пандемії COVID-19 на психічне здоров'я медичного персоналу.

Доктор Елі Путерман пояснив значення отриманих результатів: "Наше дослідження є першою демонстрацією того, що участь у домашніх тренуваннях за допомогою додатків, навіть із мінімальним обладнанням, може суттєво покращити психічне здоров'я медичних працівників".

Дослідження, опубліковане в "Щорічному огляді медицини" у 2020 році, ще більше підкріплює ці висновки, припускаючи, що як силові, так і аеробні вправи перспективні в лікуванні розладів психічного здоров'я, включаючи депресію і тривогу.

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