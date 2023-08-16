Пріоритети змінилися: як українські археологи рятують історичні артефакти острова Хортиця (фото)

Внаслідок руйнування російськими військами Каховської ГЕС оголилася значна ділянка прибережної зони острова Хортиця. Берегова лінія багата на історичні та археологічні пам'ятки, проте частина цих артефактів наразі потребує невідкладних рятувальних та профілактичних заходів.

Науковці та співробітники Національного заповідника "Хортиця" проводять щоденні обстеження, спрямовані на збереження безцінних артефактів, розкопуючи скарбницю археологічного матеріалу. За цей період виявлено кілька сотень металевих, керамічних і дерев'яних артефактів, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів. Деталі на своєму сайті опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.

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Завдяки рейдовим та розвідувальним експедиціям археологи виявили археологічні пам'ятки, які можна згрупувати так:

Різні типи та періоди кераміки, що охоплюють періоди від енеоліту (6-5 тис. до н. е.) до 19 століття. Ці знахідки, як правило, представлені фрагментами гончарних або глиняних посудин, такими як частини вінців, ручок, носиків та інших компонентів. Крім того, керамічні знахідки включають фрагменти труб, гирі, веретена тощо.

Крем'яні знаряддя праці, що включають давні інструменти для полювання та обробки. Деякі експонати за формою нагадують крем'яні замки, що використовували в середньовічній вогнепальній зброї.

Металеві артефакти охоплюють широкий спектр предметів. Особливий інтерес становлять монети, оскільки їх можна точно датувати і вони дають важливу історичну інформацію. Серед цих знахідок — предмети, пов'язані з козацькою епохою на острові Хортиця, такі як різноманітні мушкетні та пістолетні кулі, ремінні пряжки, застібки, компоненти вогнепальної зброї та інші об'єкти.

Скло, як надзвичайно крихкий матеріал, зустрічається рідше. А проте співробітники заповідника знаходили уламки середньовічних пляшок і навіть скляні бомби.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики Фото: Міністерство культури та інформаційної політики Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Кожна відкопана археологічна знахідка проходить процес ретельного вивчення та документування, що сприяє польовим описам, які слугуватимуть основою для створення комплексних археологічних звітів.

З огляду на нинішні обставини, пріоритети та напрямки досліджень змінилися. Окрім збереження історичних цінностей, постає нагальна потреба у порятунку та підтримці стану археологічних об'єктів.

З цією метою проводяться експедиції на аварійні ділянки та реагування на повідомлення місцевих мешканців, які щодня знаходять артефакти вздовж берегової лінії. Ці зусилля охоплюють як інвазивні, так і неінвазивні археологічні дослідження, каталогізацію знахідок, а також проведення освітніх ініціатив та інших просвітницьких заходів.

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