Розгадати таємницю Урана і Нептуна: апарат NASA вивчить обидві планети з іншого боку космосу

Космічний апарат "Нові горизонти" незабаром почне спостереження за двома крижаними гігантами, щоб розгадати їхній спільний секрет.

Апарат "Нові горизонти", який побачив з близької відстані Плутон ще 8 років тому, готується до спостереження за Ураном і Нептуном. Нові дані допоможуть ученим розгадати таємницю двох планет, яка стосується виділення їхнього внутрішнього тепла, пише Space.

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Наразі апарат NASA перебуває далеко за Ураном і Нептуном, але впродовж вересня він за допомогою своєї камери спостерігатиме за крижаними гігантами з відстані в 5 млрд км від Землі. У такий спосіб він побачить планети з напрямку, який протилежний тому, як ми бачимо ці світи із Землі.

Космічний апарат "Нові горизонти" незабаром почне спостереження за двома крижаними гігантами, щоб розгадати їхній спільний секрет Фото: NASA

У астрономів досі є занадто мало інформації про ці два крижані гіганти. На відміну від інших планет Сонячної системи вони вивчені не так добре.

Лише один земний космічний апарат наближався до цих планет і це був "Вояджер-2". У 1986 році він пролетів повз Уран, а в 1989 році — повз Нептун. Уран розташований на відстані приблизно 3 млрд км від нашої планети, а Нептун — на відстані понад 4 млрд км. Через це вивчати ці планети із Землі дуже складно.

Уран Фото: wikipedia

Згідно з повідомленням NASA, апарату "Нові горизонти" поставлено дуже важливі завдання:

він має отримати більше інформації про те, як атмосфери двох планет поглинають і випускають у космос теплову енергію;

також він має дізнатися, як теплова енергія переноситься від, як передбачається, кам'янистих ядер планет у зовнішні шари атмосфери.

У цьому плані обидві планети мають свої секрети, які намагаються розкрити вчені:

з якихось причин, здається, що тепло з надр Урана майже не виходить у космос;

хоча Нептун і схожий на Уран, але ця планета випускає в космос у 2,5 раза більше теплової енергії, ніж інший крижаний гігант.

Нептун Фото: wikipedia

Поки що у вчених є лише кілька теорій, які пояснюють дивні властивості планет. Наприклад, одне з можливих пояснень того, чому Уран майже не виділяє тепло в космос, полягає в тому, що мільярди років тому він з якихось причин почав обертатися навколо Сонця нібито лежачи на боці. Можливо, через зміну положення ядро планети втратило майже все своє тепло. Також учені вважають, що глибоко всередині планети знаходиться особливий шар атмосфери, який не дозволяє теплу з надр Урана виходити далі.

Вчені покладають великі надії на те, що дані апарату "Нові горизонти" зможуть допомогти розгадати загадки Урана і Нептуна.

Більше про планету Уран і про те, які ще секрети вона зберігає, Фокус уже докладно писав. Варто нагадати, що цей крижаний гігант також має кільця, як і Сатурн, хоча вони не так яскраво виражені.

Також Фокус писав про те, що в NASA ухвалили рішення змінити початкові завдання, які стояли перед апаратом "Нові горизонти", хоча деякі вчені дуже цим незадоволені.