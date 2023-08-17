Захопливе видовище. Астрофотограф зробив нові знімки вибухів на Сонці (відео)

Для створення відеоролика експерт із космічної фотографії обробив 3 терабайти даних.

Повною мірою насолодитися проявом активності Сонця можна за допомогою нового відеоролика, який створив португальський астрофотограф Мігель Кларо, пише Space.

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Мігель Кларо є професійним астрофтографом із Португалії, який постійно робить знімки різних космічних об'єктів, зокрема й Сонця.

За словами Кларо, йому вперше вдалося створити відеоролик на основі фотографій усього повного диска Сонця. Завдяки цим знімкам можна побачити прояви активності нашої зірки у вигляді невеликих сонячних спалахів і викидів плазми у вигляді сонячних протуберанців.

Для того, щоб створити новий відеоролик, експерт із космічної фотографії обробив 3 терабайти даних Фото: space.com

Протягом кількох годин астрофотограф робив зображення нашої зірки з території обсерваторії Dark Sky Alqueva в Португалії. Використовуючи камеру Player One Saturn-M і телескоп Lunt LS100 Кларо отримав 3 терабайти даних, які потім піддалися ретельному опрацюванню.

За три години спостережень за Сонцем Кларо зробив велику кількість знімків, із яких він вибрав тільки 213 зображень і після обробки об'єднав їх у відеоролик.

Також Кларо показав знімок, представлений у чорно-білому режимі, за допомогою якого можна побачити Сонце в іншому ракурсі.

Також Кларо показав знімок, представлений у чорно-білому режимі, за допомогою якого можна побачити Сонце в іншому ракурсі Фото: space.com

За словами астрофотографа, якщо у вас немає спеціальних захисних фільтрів на телескопі або іншому обладнанні, то в жодному разі ніколи не проводьте спостереження за Сонцем. Це може пошкодити ваші очі та взагалі може позбавити вас зору.

Астрономи вважають, що зараз Сонце набагато активніше, ніж передбачали прогнози. Останнім часом на нашій зірці з'являється дуже багато спалахів і викидів плазми. Це свідчить про те, що Сонце наближається до піку своєї активності протягом 11-річного сонячного циклу. Виверження на Сонці впливають на космічну погоду, а також на нашу планету, про що вже докладно писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в серпні космічні апарати зафіксували появу на нашій зірці двох найпотужніших сонячних спалахів. Ці події вплинули на роботу деяких технологій на Землі.

Нагадуємо, що нещодавно вчені зробили дуже важливе відкриття, яке стосується Сонця. Вони змогли виявити найсильніше випромінювання з усіх, які раніше спостерігалися, як уже писав Фокус.