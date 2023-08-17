Виявляється, ви все життя неправильно зав'язували шнурки: вчені пояснили чому (відео)

Науковці виявили незвичну причину, чому вузли на шнурках раптово розв'язуються, а також пояснили, як зробити їх набагато надійнішими.

Виявляється, що поширена практика зав'язування шнурків, яку багато людей використовували протягом значної частини свого життя, могла бути неправильною. Уникнути цієї помилки вдалося лише тим, хто покладався на застібки-липучки, пише IFLScience.

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Метод, який зазвичай застосовують після того, як вийшли за межі базової техніки "вушка кролика", полягає у формуванні петлі з одного шнурка, потім обертання навколо неї інший шнурок та протягування його через неї, щоб створити другу петлю.

Однак, як показало комплексне дослідження, опубліковане у Proceedings of the Royal Society A за 2017 рік, цей підхід виявився неоптимальним способом. Автори повідомили, що їхнє ретельне спостереження за високошвидкісними відеозаписами вузлів шнурків у реальних умовах виявило неприємне явище: вузол розплітається вкрай невчасно.

Як зав'язати шнурки

Автори зазначили: "Швидке відеоспостереження за вузлом шнурків у реальних умовах показало, що розрив не є раптовим і катастрофічним явищем. Спостереження вказують на те, що його причиною є складна взаємодія між деформацією центру вузла, спричиненою ударом, динамічними коливаннями під час руху, а також інерційними силами шнурків і вільних кінців вузла".

Тобто сам факт удару взуття об землю під час ходьби може ініціювати послаблення вузла. Це ще більше посилюють розгойдування вільних кінців шнурків під час кроку. Подвійний процес дестабілізації разом призводить до остаточного руйнування цілісності вузла.

Команда дослідників пояснила: "Як продемонстровано за допомогою сповільненої відеозйомки й серії експериментів, розплутування вузла відбувається за лічені секунди, часто без попередження і вкрай невчасно".

Вони визнали необхідність подальших досліджень властивостей матеріалу шнурків для отримання всебічного розуміння. А проте перспективи традиційного методу видаються досить похмурими.

Однак історія набуває позитивного повороту, коли з'являється ефективніший метод зав'язування вузлів Фото: pexels.com

Однак історія набуває позитивного повороту, коли з'являється ефективніший метод зав'язування вузлів. Напрочуд схожий на звичний, цей новий підхід забезпечує краще рішення. Натхненням для цієї інновації став виступ Террі Мура на TED Talk, який висвітлив властивості вузла.

Мур пояснив: "Виявляється, існує сильна і слабка форма цього вузла, і нас вчили слабкій".

Він також пояснив, що зав'язування вузла так, щоб вирівняти бантики по довшій довжині взуття, не зовсім правильно.

На щастя, існує ефективне рішення. Просто змінивши напрямок петлі навколо бантика, можна досягти міцної форми вузла.

Мур пояснив: "А якщо ви потягнете шнури під вузлом, то побачите, що бантик орієнтується вздовж поперечної осі взуття. Це міцніший вузол. Він буде рідше розв'язуватися. Він менше підводитиме вас, і не тільки це, він має кращий вигляд".

Як зав'язати шнурки

У світлі цих відкриттів настав час відмовитися від помилкового методу зав'язування шнурків і прийняти цю нещодавно відкриту, надійнішу техніку.

Раніше Фокус писав, чому навіть через десятки років ми можемо згадати текст пісні, яка засіла в голові.