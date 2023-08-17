Вихованець Едварда Руки-ножиці. У Бразилії знайшли стародавнього хижака з дивними лапами (фото)

Дослідники вважають, що ця рептилія жила на Землі близько 230 мільйонів років тому і використовувала кігті, щоб лазити по деревах і розбирати здобич.

На півдні Бразилії виявлено стародавню рептилію з масивними руками та довгими кігтями, схожими на мечі. Дослідники зазначили, що руки й кігті стародавнього хижака "трохи нагадують руки Едварда Руки-ножиці", пише Live Science.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Федерального університету Санта-Марія в Бразилії Родріго Мюллера, істоту назвали Venetorapter gassenae на честь характерного хижого дзьоба і чіпких кігтів. Імовірно, рептилія жила на Землі близько 230 мільйонів років тому, мала величезний дзьоб і використовувала кігті, щоб лазити по деревах і розбирати здобич.

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Мюллер із командою виявили рештки стародавньої рептилії на рисовій фермі в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії. Вчені проаналізували фрагменти скелета хижака і дійшли висновку, що він, імовірно, досягав близько 70 сантиметрів заввишки й одного метра в довжину. При цьому знайдені фрагменти дають змогу припустити, що вчені виявили дорослу особину.

Venetorapter gassenae з пухнастим хутром і довгим хвостом належить до типу лагерпетид — групи рептилій, які мешкали на Землі ще до динозаврів. Палеонтологи вважають, що рептилії, які літають, панували в небі також і за часів динозаврів.

Скам'янілості було виявлено на фермі в Бразилії Фото: Janaína Brand Dillman

За словами Мюллера, подовжений четвертий палець скам'янілої правої лапи стародавнього хижака раніше спостерігався у лагерпетид — це наштовхнуло дослідників на думку, що ці істоти були тісно пов'язані з птерозаврами.

Раніше дослідники вважали, що лагерпетиди були менш анатомічно різноманітні, ніж птерозаври та динозаври. Однак тепер, проаналізувавши скам'янілості 18 видів динозаврів і 10 видів птерозаврів, а також їхніх предків-рептилій, учені дійшли висновку, що лагерпетиди насправді могли бути настільки ж різноманітними.

Вчені сподіваються знайти більше зразків стародавніх рептилій, щоб скласти чіткішу картину того, чим вони харчувалися, який вигляд мали й де жили.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли прекрасно збережену медузу віком 500 млн років.