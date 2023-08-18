Рибалки спіймали дев'ятиметрового "динозавра", але викинули його за борт через неприємний запах (фото, видео)

У цієї істоти була довга шия, чотири великі плавники червоного кольору і хвіст завдовжки близько 2 м. У грудній порожнині не було внутрішніх органів, а кишківник розклався.

Попри потенційній історичній знахідці, капітан японського судна Акіра Танака вважав за краще викинути десятиметрового напівзогнилого монстра вагою близько двох тонн у Тихий океан, щоб не зіпсувати улов. Про це повідомляє The Mirror.

Японські рибалки в 1977 році були приголомшені, коли витягли тушу загадкової морської істоти з глибин Тихого океану.

Зробивши кілька знімків останків морського звіра, моряки вирішили викинути його за борт через неприємний запах. Знахідки зробили рибалки японського траулера Zuiyo Maru, який перебував на схід від порту Крайстчерч у Новій Зеландії.

Витягнувши "динозавра" з морських глибин, рибалки були переконані, що вони відкрили новий вид морської тварини. Але капітана Акіру Танаку, судячи з усього, більше турбував неприємний запах, він вирішив викинути назад знахідку, щоб не псувати улов.

Але спершу було зроблено фото і зразки скелета, шкіри та плавників істоти на прізвисько Нессі, щоб можна було провести подальший експертний аналіз.

У істоти була довга шия, чотири великі плавники червоного кольору У істоти була довга шия, чотири великі плавники червоного кольору

У цієї істоти була довга шия, чотири великі плавники червоного кольору і хвіст завдовжки близько 2 м. У грудній порожнині не було внутрішніх органів, а кишківник розклався, проте плоть і жир залишилися недоторканими. Згодом учені змогли витягти амінокислоти для дослідження.

У цієї істоти була довга шия, чотири великі плавники червоного кольору і хвіст завдовжки близько 2 м

Вчені з Йокогами і Токіо спочатку вирішили, що це морський змій або доісторичний плезіозавр, який вимер 65 млн років тому. Це викликало величезний переполох і "божевілля на плезіозаврів" у Японії, керівництво судноплавної компанії розпорядилося про пошук кинутого трупа. Марно.

Але інші вчені були налаштовані скептично. Шведський палеонтолог Ганс-Крістіан Бйоррінг сказав, що якби японці зібрали зразки плавників і шкіри, то можна було б під мікроскопом зробити висновок, що це таке.

"Морське середовище і фауна змінилися з часів існування плезіозаврів", — пояснив Бйоррінг.

Ще один дослідник Уве Перссон висловився про те, що плезіозаври були набагато більшими і що видається малоймовірним, що раніше їх не помічали.

Пізніше було вирішено, що знайдена туша, найімовірніше, належала гігантській акулі або іншій тварині.

Нагадаємо, що мореплавці пережили моторошні миті, коли кити-вбивці оточили яхту "Санта-Барбара" і відірвали кермо.

Також повідомлялося, що на березі штату Айдахо знайшли акулу з гострими зубами, яка спричинила переполох.