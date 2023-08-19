Кофеїн проти дрімоти. Вчені пояснили, чи може кава врятувати від недосипання

Про важливість сну вже давно відомо. Тепер науковці вирішили перевірити, чи може щоденне вживання кави вплинути на недосипання і до чого це призведе.

У сфері когнітивних досліджень основна увага приділяється розумінню того, як сон впливає на пам'ять і, навпаки, як недосипання погіршує її і когнітивні здібності. А тому перше дослідження зв'язку депривації сну з неправдивими зізнаннями підштовхнуло групу дослідників з Лабораторії сну і навчання Мічиганського державного університету разом зі своїми студентами розпочати вивчення втручань, здатних протидіяти несприятливим наслідкам дефіциту сну, пише ScienceAlert.

Результат цього дослідження однозначний: ніщо не замінить сон.

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Люди, яким доводиться виконувати відносно просту роботу — стежити за екраном комп'ютера і натискати на кнопку в разі появи червоної крапки, — позбавлені сну та мають підвищену розсіяну увагу. Вони можуть не помітити яскраву червону крапку, що призводить до нездатності відреагувати на неї протягом встановленого інтервалу в пів секунди. Ці прогалини в увазі можна пояснити кожен раз більшим бажанням поспати і найпомітніше під час фаз добового ритму, коли організм очікує на відпочинок.

Тонкощі випливають на поверхню, коли ретельно вивчають вплив недосипання на складні когнітивні процеси. Для дослідження на різні когнітивні модальності необхідно було, щоб учасники експерименту не спали вночі, а потім запропонувати їм виконати низку когнітивних завдань.

До цього завдання спочатку виконували ввечері. Вчені поділили їх, щоб дозволити учасникам або піти спати, або витримати нічне неспання. Після сну учасники знову збиралися вранці, щоб виконати когнітивні завдання.

Поряд з дефіцитом стійкої уваги, дослідження виявило підвищену поширеність помилок у запам'ятовуванні, спричинених недосипанням.

Кофеїн як замінник сну

Результатом цього дослідження стало прагнення з'ясувати ефективність різноманітних контрзаходів проти дефіциту сну. Виникає питання: як люди зазвичай реагують на недосипання?

Найпоширенішою відповіддю є споживання кофеїновмісних напоїв, таких як кава або енергетичні напої. Опитування 2022 року показало цю закономірність, виявивши, що понад 90% опитаних дорослих американців включають кофеїн у свій щоденний раціон.

Розгорнулося дослідження, щоб визначити, чи може кофеїн потенційно підтримувати увагу та пом'якшувати помилки, спричинені дефіцитом сну, які виникають через недосипання.

Найпоширенішою відповіддю є споживання кофеїновмісних напоїв, таких як кава або енергетичні напо Фото: freepik

З'явилося важливе відкриття: кофеїн продемонстрував значну здатність покращувати концентрацію уваги в учасників, які недосипали. Примітно, що їхня продуктивність була такою ж, як і в тих, хто насолоджувався цілою ніччю сну.

Ба більше, люди, які добре відпочили після сну, також покращили свою увагу після прийому кофеїну. Цей результат відповідає результатам попередніх досліджень і підтверджує властивості кофеїну покращувати увагу.

На противагу цьому, покращувальний потенціал кофеїну не поширювався на помилки в запам'ятовуванні, незалежно від того, чи були це люди з недосипанням, чи люди, які достатньо відпочили.

А тому корисність кофеїну у підвищенні уваги та сприянні активності, наприклад, у проведенні дозвілля, очевидна. Однак його здатність підвищувати продуктивність під час виконання завдань, що вимагають складної когнітивної обробки, наприклад, під час складання іспиту з алгебри, залишається незначною.

Чи може дрімання вдень компенсувати недосипання

Серед безлічі досліджених альтернатив природний сон манить до себе, як це не дивно, інтуїтивно. Доцільність сну, який традиційно асоціюється з денною бадьорістю, вимагала дослідження його потенціалу для протидії ефектам нічного недосипання.

Незамінність здорового сну залишається беззаперечною, попри будь-які можливі замінники Фото: Pixabay

Попередні результати вказують на те, що нічний сон тривалістю від 30 до 60 хвилин, стратегічно розташований між 4 та 6 годинами ранку, що збігається з добовим мінімумом бадьорості, не дає суттєвих переваг для когнітивних функцій.

Як базові завдання на концентрацію уваги, так і складні завдання на запам'ятовування, продемонстрували мінімальну різницю між тими, хто спав, і тими, хто не спав протягом ночі

Хоча кофеїн є засобом для пробудження і підвищеної уваги, його ефективність у складних когнітивних сферах залишається обмеженою. Так само, попри здатність короткого сну давати тимчасове полегшення вночі, коли потрібно бути максимально працездатним, ефективність таких заходів у підвищенні когнітивних здібностей залишається скромною.

А тому незамінність здорового сну залишається беззаперечною, попри будь-які можливі замінники.

Раніше Фокус писав, як кава лікує і викликає головний біль. Учені пояснили кофеїновий "прийом".

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.