Які сили розривають Африку на частини: вчені дізналися, чому континент розділяється навпіл (відео)

Попри колосальні розміри розлому, вченим досі було занадто мало відомо про складний рух цієї незвичайної деформації.

Не секрет, що Африка повільно, але вірно розколюється навпіл. На сході континент порізаний одним із найбільших розломів у світі. Однак попри його неймовірні розміри, вченим все ще напрочуд мало відомо про складний рух цієї неймовірної деформації, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Технічного коледжу науки Вірджинії використовували GPS-карти та комп'ютерне моделювання, щоб більше дізнатися про природу цього розлому. Йдеться про Східноафриканську рифтову систему (EARS), яка є активною континентальною рифтовою зоною, що тягнеться вниз на тисячі кілометрів з півночі на південь через Ефіопію, Кенію, Уганду, Демократичну Республіку Конго, Танзанію, Мозамбік, Малаві, Руанду, Замбію і Руанду.

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По суті своїй EARS є тріщиною в Африканській плиті, яка здатна буквально розділити континент надвоє: меншу Сомалійську плиту і більшу Нубійську плиту. Відомо, що розлом розширюється надзвичайно повільно — буквально на міліметри на рік. Зрештою знадобляться мільйони років, поки відбудеться остаточний розлом.

Проте разом привертає увагу дослідників, оскільки він сейсмічно активний і впливає на навколишнє середовище. Наприклад, у місцях, де літосфера розтягнута особливо тонко, можуть утворюватися величезні тріщини в землі та часто виникають землетруси.

Карта Східної Африки, що показує деякі з історично активних вулканів, а також дві частини Африканської плити Фото: pandemia

За словами доцента кафедри наук про Землю Технологічного коледжу науки Вірджинії Сари Стемпс, коли ми стоїмо на Землі, нам може здатися, що вона надзвичайно тверда. Однак насправді в різних часових масштабах земна літосфера поводиться по-різному.

Сьогодні існує дві основні теорії про те, як рухається EARS. Перша пов'язана з літосферними силами плавучості, а друга — з набагато глибшими силами, а саме з тим, як мантія Землі тече горизонтально глибоко під Східною Африкою.

Під час нового дослідження Стемпс із колегами використовували комп'ютерні моделі та дані GPS, у результаті їм вдалося скласти карту руху поверхні з точністю до міліметра. Дослідники вивчили отримані дані і дійшли висновку, що EARS керується як поверхневими літосферними силами, так і глибшими мантійними силами. Однак обидві ці сили діють абсолютно по-різному.

Сили плавучості літосфери сприяють поширенню рифту зі сходу на захід, що прямує перпендикулярно до розлому. Водночас інші сили діють на тріщину в паралельному напрямку, з півночі на південь, завдяки Африканському суперплюму, особливості глибоко під південно-західною Африкою, яка приносить потік мантійного матеріалу від кордону ядра і мантії.

Простими словами, частина руху розлому зумовлена рухом матеріалу мантії глибоко в надрах Землі, тоді як інша частина розколюється силами літосфери. За словами співавтора дослідження, дослідника з докторським ступенем у Технологічному інституті Нью-Мексико Тахірі Раджаонарісон, нові результати підтверджують попередні висновки, однак також вказують на те, що аномальна деформація може статися у Східній Африці.

Раніше Фокус писав про те, що Африка неминуче розколеться на дві частини й сформує шостий океан.