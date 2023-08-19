Знімає стрес і усуває біль. Названо незвичайний спосіб, як ви можете допомогти своєму вихованцеві

Дослідники вважають, що виконання цієї простої дії насправді може допомогти вихованцеві позбутися занепокоєння і поліпшить його здоров'я.

У людей масаж — давня лікувальна практика, націлена на м'язи та м'які тканини, яка стимулює циркуляцію крові та лімфатичної рідини, частково завдяки розслабленню нервової системи. Відомо, що масаж корисний для зниження м'язової напруги, поліпшення рухливості та гнучкості суглобів, а також зниження гормону стресу, пише Inverse.

Хоча люди і домашні улюбленці не одне й те саме, дослідники вважають, що основний механізм і супутні переваги у нас і наших улюбленців досить близькі. За словами доцента кафедри інтегративної ветеринарії в Коледжі ветеринарної медицини Вашингтонського державного університету Джессіки Банч, просте погладжування вихованця також є формою масажу. Вважається, що ця проста дія насправді може творити дива зі здоров'ям вашого улюбленця — від зняття стресу і занепокоєння до запобігання м'язовим травмам і зменшення болю при артриті.

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Банч зазначає, що вельми обмежені дослідження показують, що масаж чинить однакові ефекти на людей і вихованців. Зокрема масаж здатний знизити рівень кортизолу і артеріальний тиск, а також підвищити толерантність до болю і потенційно навіть поліпшити функції шлунково-кишкового тракту. Крім того, масаж допомагає тваринам і власникам поліпшити зв'язок один з одним, що призводить до вивільнення гормону щастя.

Деякі дослідження також показують, що позитивну дію на тварин також чинить і голковколювання, особливо в разі артриту. Наприклад, одне лабораторне дослідження показало, що голковколювання спонукає організм виробляти власні вроджені болезаспокійливі та відключати больові цілі. Крім того, голки залишають на шкірі крихітні рани, які сприяють швидкому загоєнню.

Наприклад, дослідження 2006 року показало, що акупунктура полегшує біль у собак з дисплазією тазостегнового суглоба на 6 місяців. А дослідження 2017 року виявило, що кішки після стерилізації, які пройшли голковколювання, не потребували знеболювальних препаратів так сильно, як контрольна група тварин.

За словами Банч, існує кілька технік масажу для тварин, зокрема:

ніжне погладжування;

розтирання або розминання;

міофасціальне розслаблення;

акупунктура.

Дослідники зазначають, що поки ваш вихованець не проти погладжувань, можна регулярно робити йому масаж — це більше стосується котів. Водночас собакам корисно робити гарне розтирання перед фізичною активністю — це допоможе розігріти м'язи та приготує суглоби до рухливості.

Ба більше, вчені зазначають, що масажна терапія може навіть запобігти або сповільнити прогресування вікових захворювань, таких як артрит і дисплазія тазостегнового суглоба. Водночас Банч зазначає, що якщо ваша тварина має постійні проблеми зі шкірою, лихоманку або рак, слід проконсультуватися з ветеринаром, перш ніж намагатися робити щось вдома самостійно.

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