Біля берегів Великої Британії з води вистрибнула величезна акула: це вдалося зафіксувати (фото)
Цей вид акул є вимираючим видом, і місцевий фотограф побачив її вперше за останні 5 років.
Фотограф Джошуа Педлі, який займається зйомкою дикої природи, у п'ятницю, 18 серпня, став свідком того, як величезна лисяча акула вистрибнула з води біля узбережжя Уельсу. Він зміг зафіксувати цей момент на камеру, пише The Sun.
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За словами Педлі, коли він вирушив на човні в море разом з іншими туристами, то побачив неймовірне видовище. За кілька метрів від човна з води вистрибнула величезна лисяча акула. За оцінками фотографа, вона мала в довжину від 5 до 6 метрів, а максимальний розмір таких акул якраз і сягає 6 метрів.
"У цієї акули хвіст майже такої ж довжини, як і все її тіло. Акула тричі вистрибувала з води і це був воістину чудовий досвід спостереження за цим морським мешканцем. Я вперше за 5 років спостерігав за лисячою акулою", — каже Педлі.
Лисячі акули є видом, що вимирає, і занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, до якого заносяться види живих істот, що зникають на Землі. Такі акули харчуються рибою і кальмарами, використовуючи свій хвіст як хлист, щоб або оглушити свою здобич.
Біля берегів Великої Британії ще 1982 року змогли спіймати лисячу акулу вагою 146 кг, і відтоді цей рекорд не було побито. За останні тижні біля берегів Великобританії місцеві жителі стали часто спостерігати появу величезних акул.
Фокус уже писав про те, що на канадські пляжі викидається рекордна кількість білих акул, і вчені вважають, що це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.
Також Фокус писав про те, що в США виявили акулу, яка не повинна була перебувати в цьому районі. Адже цей вид акул насправді мешкає в декількох сотнях кілометрів.
Нагадуємо, що океан розсікає риба, здатна жити 100 років і харчуватися стоячи на голові. Представники цього виду вважалися давно вимерлими, поки вчені знову не виявили її біля східного узбережжя Африки, як уже писав Фокус.