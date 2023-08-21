Сонце було яскравішим, а трава зеленішою: депресія має один маловивчений симптом

Якщо людина в депресії, то вона має почуватися сумною або пригніченою, але це не єдині симптоми цієї хвороби.

Депресія є поширеною хворобою, і часто людям здається, що та людина, яка перебуває в депресії, повинна більшу частину часу почуватися сумною або пригніченою. Але Сіара МакКейб із Університету Редінга, що у Великій Британії, вказує на те, що це не єдиний симптом цієї хвороби. Часто не беруть до уваги такий симптом, коли в людини з'являється відчуття, що те, що раніше приносило радість і задоволення, більше цього не робить. Цей симптом називається ангедонія, і його можна виявити в 75% людей, які страждають від депресії. Але, попри те, наскільки поширеним є цей симптом, він залишається одним із найскладніших симптомів для виявлення та лікування, пише Inverse.

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Важлива ознака депресії

Ангедонія — це зниження інтересу або задоволення до всього або майже до всього того, що раніше приносило радість і задоволення людині. Якщо в людини є ангедонія і вона розвивається протягом щонайменше двох тижнів поспіль, то це точно ознака депресії, навіть якщо в людини немає відчуття смутку або пригніченості, каже МакКейб. За словами вченої, ангедонія також може бути ознакою також шизофренії та хвороби Паркінсона.

"Багато людей із депресією під час нашого дослідження описували ангедонію не тільки як втрату радості, а і як зниження мотивації до дії. Інші ж узагалі нічого не хотіли робити й навіть жити", — каже МакКейб.

Попри те, наскільки тривожною може бути ангедонія, вона часто не є основною метою лікування депресії.

"Легку депресію рекомендується лікувати розмовною терапією. Людям із більш помірними або важкими випадками можуть бути призначені антидепресанти. Хоча всі ці методи лікування спрямовані на те, щоб допомогти пацієнтам впоратися із симптомами таподолати їх, більше ніж половина людей із депресією не реагують на перше рекомендоване лікування. Навіть після зміни лікування приблизно в 30% пацієнтів усе ще спостерігаються симптоми", — стверджує вчена.

Попри те, наскільки тривожною може бути ангедонія, вона часто не є основною метою лікування депресії Фото: Shutterstock

Лікування ангедонії

Вважається, що однією з причин таких низьких показників може бути те, що сучасні методи лікування неадекватно націлені саме на ангедонію. Дослідження також показують, що наявність ангедонії пророкує хронічний рецидив депресії. Можливо навіть, що деякі антидепресанти можуть посилити ангедонію.

Ангедонія пов'язана з дисфункціональними механізмами винагороди в мозку. Отже, методи лікування, які більше зосереджені на поліпшенні процесу винагороди мозку, можуть допомогти полегшити ангедонію ефективніше, ніж сучасні методи лікування, вважає вчена.

Хоча ангедонія може бути складною, це не означає, що в тих, хто її має, немає жодної надії на порятунок.

Дослідження показують, що розмовна терапія, спрямована на обробку винагороди, може допомогти зменшити ангедонію. Нещодавнє дослідження також показало, що новий тип розмовної терапії, який називається розширеною терапією депресії, може працювати краще, ніж когнітивно-поведінкова терапія під час лікування депресії. Це пов'язано з тим, що розширена терапія депресії спеціально націлена на ангедонію, що змушує пацієнтів зосередиться як на своїх негативних, так і на позитивних переживаннях.

Зокрема, антидепресанти, що впливають на нейротрансмітери, які беруть участь у системі винагороди (такі як дофамін), можуть краще підходити для пацієнтів із ангедонією.

"Хоча може бути важко знайти мотивацію, якщо ви відчуваєте ангедонію, спроба знайти час для веселощів, приємних занять, таких як хобі, яке ви любили раніше, або навіть нове хобі, може допомогти полегшити ангедонію. Якщо ви вважаєте, що у вас ангедонія або інші симптоми депресії, важливо не ігнорувати цього. Якщо ви не знаєте, з чого почати, спробуйте поділитися своїми почуттями з близькою людиною або з лікарем", — каже МакКейб.

Фокус уже писав про те, що знайдено швидкий і простий спосіб виявити ризик серцево-судинних захворювань, і для цього знадобиться 30 секунд. Дослідники вважають, цей метод є ефективним способом ранньої діагностики особливо в молодих, в іншому здорових людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.