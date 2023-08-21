Зафіксовано рух. Космічний апарат NASA зробив знімок крижаного потоку на Марсі (фото)

Хоча Марс давно вже не є водним світом, все ж деяка кількість льоду повільно переміщується його поверхнею.

Кілька мільярдів років тому Марс був схожий на Землю в плані наповненості планети різного роду водоймами. Зараз же Червона планета приблизно в 1000 разів сухіша, ніж Земля, і являє собою величезну пустелю. Але деяка кількість льоду у вигляді крижаних потоків повільно рухається поверхнею планети, навіть не в полярних регіонах. Саме цей рух зафіксував космічний апарат NASA, пише Mashable.

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Навколо Марса обертається орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, оснащений, за словами вчених, найпотужнішою камерою з усіх, які призначені для вивчення інших планет. Ця камера називається HiRISE і з її допомогою апарат NASA робить приголомшливі докладні знімки марсіанської поверхні.

Нещодавно вчені отримали новий знімок, який було зроблено з висоти майже 300 км над поверхнею Червоної планети. На цьому знімку видно схожий на льодовик потік льоду, який повільно переміщується.

Ілюстрація NASA, що показує орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який летить над полярним льодом на Марсі Фото: NASA

Насправді замерзлий лід на Марсі можна виявити не тільки в полярних регіонах, на цій планеті дуже багато форм рельєфу, які нагадують льодовики. На території більш помірних районів Марса можна виявити повільні крижані потоки, кажуть учені.

Наприклад, новий знімок марсіанської поверхні демонструє такий потік, що знаходиться на 37-й паралелі. За словами вчених, цей потік рухається дуже повільно і формується на кам'янистих уламках усередині долин і кратерів.

Камера HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter зробила детальне зображення крижаного потоку на Марсі Фото: NASA

Коли лід стікає по скелях, то каміння та місцевий ґрунт відриваються від навколишнього ландшафту, переносяться вздовж руху крижаного потоку, також потрапляють всередину нього. Попри те, що процес течії крижаного потоку триває тисячі років, він залишає характерні сліди, за допомогою яких можна побачити історію руху льоду по поверхні. За словами вчених, навіть після того, як лід тане або випаровується, то віднесені потоки гірських порід залишаються на місці і таким чином можна побачити ознаки дуже слабкої геологічної активності на Марсі.

Хоча на Марсі вже давно немає ні океанів, ні морів, ні озер, ні річок, все ж сліди цих водойм залишилися на Червоній планеті. Наприклад, зараз марсохід Perseverance вивчає дельту однієї з річок у кратері Єзеро. Тут він намагається виявити ознаки існування стародавнього позаземного життя, яке, як передбачається, все ж таки було на Марсі.

Фокус уже писав про те, що згідно з недавнім дослідженням, для управління колонією на Марсі потрібно не так багато людей, як припускали вчені раніше. Але всі ці люди мають бути дуже стійкими в психологічному плані.

Як уже писав Фокус, китайський місяцехід виявив на глибині 300 метрів приховані структури на Місяці. За допомогою свого приладу апарат "Юйту-2" зміг скласти карту раніше невідомих "нутрощів" зворотного боку Місяця.