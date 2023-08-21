Шпигуни тваринного світу. Учені розповіли, чиї емоції простіше рахувати: котів чи собак

Наші домашні улюбленці мають певні здібності виражати свої емоції, але дослідники вважають, що деяких із них рахувати набагато складніше.

Від виляння хвостом до скиглення та особливого погляду наші коти та собаки мають певні здібності висловлювати свої емоції. Утім, попри тисячі років, які люди живуть пліч-о-пліч із собаками та кішками, нам далеко не завжди вдається зчитати емоції вихованців, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Лінкольна зосередилися на розумінні того, кого з наших улюбленців легше рахувати: собак чи котів. Під час дослідження вчені відібрали 438 власників домашніх тварин і попросили їх заповнити спеціальну анкету. Реципієнтам необхідно було вказати, чи проявляє їхній вихованець список із 22 емоцій, від радості до розчарування.

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Результати дослідження показують, що кішки неспроста заслужили свою репутацію. Порівняно з власниками кішок, ті, у кого є собаки, вважали, що розпізнають набагато більшу кількість емоцій свого вихованця. У середньому близько 65% власників собак були впевнені, що зможуть розпізнавати емоції свого улюбленця, як порівняти з 58% власників котів.

Аналіз опитування припускає, що собаки частіше висловлюють свої почуття, наприклад, співчуття або почуття провини. Водночас попри свою "закритість", коти обходили конкурентів у вираженні таких почуттів, як гнів — 85% власників кішок проти 60% собак. Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язано з тим, що собакам потрібно більше спілкуватися з власниками, ніж кішкам.

Крім того, автори дослідження виявили, що коти схильні рідше дивитися на своїх власників, ніж собаки, що також ускладнює розуміння того, про що вони думають. За словами співавтора дослідження, професора Деніела Міллса, те, що кішки накидаються на своїх компаньйонів і дряпають їх, може бути пов'язано з тим, що власники упускають тонкі, але багатозначні сигнали.

Водночас дослідники зазначають, що ми досі насправді не знаємо, чи виявляють кішки та собаки різні емоції, чи власники просто проєктують більше емоцій собак, ніж кішок.

Під час дослідження учасників попросили розповісти, чи помічали вони у своєї тварини 6 основних емоцій:

гнів;

відраза;

страх;

радість;

печаль;

здивування.

Крім того, учасників попросили розповісти, як улюбленці проявляли ці емоції — наприклад, через вираз морди, положення голови або зоровий контакт. Далі учасників дослідження запитали, чи бачили вони у своїх вихованців прояв 16 менш чітких емоцій. Серед них:

тривога;

нудьга;

замішання;

заздрість;

розчарування;

почуття провини або сорому;

біль;

позитивне очікування.

Цікаво, що всі ці менш чіткі емоції були помічені у більшості собак, але не кішок. Серед учасників дослідження було 69 осіб, які були власниками кішок і собак, близько третини з них помітили, що сором і провину відчували більшою мірою їхні собаки. Ця група реципієнтів також зазначила, що розпізнає більшу кількість емоцій у своїх собак, але не котів. Утім, автори дослідження припускають, що люди, ймовірно, просто переконали себе в тому, що знають, про що думають їхні собаки.

До речі, попереднє дослідження показало, що власники кішок рідше бачать у своїх улюбленцях членів сім'ї, ніж власники собак. Автори дослідження вважають, що це могло вплинути на результати їхньої роботи — люди надумали, що розуміють своїх собак краще, ніж котів.

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