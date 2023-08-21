Хранителька кордонів та перехресть: турецькі археологи знайшли статуетку Гекати (фото)

У межах стародавнього поселення Келендеріса, Туреччина, знайшли античну реліквію. Археологи відкопали триголову статую богині Гекати, а також залишки кераміки елліністичної епохи, які дають додаткове уявлення про минулу епоху.

Починаючи з 1987 року, на території стародавнього Келендеріса розгорнулися безперервні розкопки та реставраційні роботи. Очолювані Міністерством культури і туризму у співпраці з Університетом Бетмена, дослідження принесли значні результати, пише Arkeonews.

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Під час цьогорічної кампанії під керівництвом доцента Махмута Айдина з'явилися помітні зрушення. Нещодавній сезон розкопок дозволив зазирнути в римську епоху завдяки виявленим залишкам підлогового покриття, доповненим багатим асортиментом елліністичної кераміки.

Основною знахідкою сезону є триголова статуя Гекати. Такі статуї колись прикрашали перехрестя, слугуючи не лише вказівниками, але й межами територій.

Проливаючи світло на цю археологічну знахідку, Айдин пояснив, що "трьохголова фігурка Гекати знайдена в шарі, де виявили кераміку. Фігурка [висотою] приблизно 20 сантиметрів."

Археологи виявили мозаїку на підлозі Фото: AA

"Дивлячись на зв’язок між богинею Гекатою та Келендерісом, ми знаємо, що в стародавньому місті Лагіна в Муглі є храм Гекати, і знайдений там напис вказує на те, що Келендеріс є одним із міст, які беруть участь у змаганнях, які проводяться кожні п’ять років у честь Гекати. Крім того, Келендеріс також є одним із міст, які виявляють повагу до священної території Гекати та зобов’язуються не нападати на неї. Тому знахідка статуетки Гекати в цьому місці розкопок має сенс. За нашими оцінками, їй 2300-2400 років і вона належить до елліністичного періоду" — додав Айдин.

Геката, грецька богиня, відігравала складну роль, що межувала між добром і злом. Її влада поширювалася на сфери, що охоплювали магію, чаклунство, місячні впливи та нічних мешканців потойбічного світу.

Окрім цього, вона була богинею кордонів та роздоріж, а у стародавніх Афінах її вважали захисницею домашнього господарства.

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