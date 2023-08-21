Усього одне яблуко на день зміцнить здоров'я: учені розповіли, чи так це насправді

Багато хто вважає, що додавання цих фруктів до раціону може замінити похід до лікаря й істотно поліпшити здоров'я людини — чи так це насправді.

Десятиліттями вчені твердять, що фізичні вправи, здоровий сон і збалансована дієта є запорукою здорового тіла. Однак дехто вважає, що існують також "суперфуди", які нібито здатні принести невимовну користь нашому організму, пише Inverse.

Ба більше, існує думка, що вживання яблук насправді може навіть відтермінувати похід до лікаря. Дієтологиня з університету штату Середній Теннессі Джанет Колсон розповіла, чи насправді це так.

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По-перше, яблука не багаті на вітамін А і не настільки корисні, як морква, по-друге, вони не є чудовим джерелом вітаміну С, а тому навряд чи допоможуть у боротьбі із застудою як апельсини. Однак вони містять різні біологічно активні речовини, які в невеликих кількостях трапляються в харчових продуктах та чинять біологічний вплив на людський організм.

За словами Колсон, яблука навряд чи можна назвати модним словом "суперфуд", проте вони містять безліч корисних для здоров'я біоактивних речовин, а тому вважаються "функціональними" харчовими продуктами. Зазначимо, що "функціональними продуктами" вважаються ті, що містять компоненти, необхідні людському організму для росту та розвитку. Вони містять безліч біологічно активних речовин, кожна з яких має свою унікальну функцію. Список цих продуктів все ще розширюється в міру того, як з'являється все більше наукових даних.

Колсон зазначає, натуральні харчові волокна яблука є одним із біоактивних компонентів, завдяки яким вони й класифікуються як функціональні харчові продукти. Наприклад, волокнистий пектин здебільшого міститься в м'якоті яблука і зменшує кількість цукру та жиру, які всмоктує наш організм. Це дає змогу знизити ризик розвитку діабету та серцевих захворювань.

У яблучній шкірці міститься велика кількість клітковини, яка діє як проносне. Крім того, в них міститься велика кількість натуральних хімічних речовин, відомих як поліфеноли, що відіграють важливу роль у зміцненні здоров'я і зниженні ризику розвитку хронічних захворювань.

Також відомо, що більша частина антоціанів, підклас поліфенолів, міститься в шкірці яблук і надає їм більшу частину червоного кольору. Дієти з високим вмістом антоціанів покращують здоров'я серця, а також сьогодні їх вивчають у дослідженнях за хвороби Альцгеймера.

Ще одним з основних поліфенолів у яблуках є флоридзин. Нещодавні дослідження засвідчили, що він відіграє важливу роль у регулюванні рівня глюкози в крові, зменшуючи кількість глюкози, яка всмоктується з тонкого кишківника, що збільшує виділення з нирок.

Вчені провели дослідження, щоб перевірити твердження про те, що споживання яблук здатне відстрочити похід до лікаря. Загалом у ньому взяли участь близько 8 000 дорослих реципієнтів. Деякі з них споживали по одному яблуку на день, тоді як інші не робили цього. На жаль, вчені не помітили жодного зв'язку між щоденним споживанням яблук і відвідуваннями лікаря.

Інше дослідження групи вчених з Європи показало, що вживання двох яблук на день покращує здоров'я серця. А бразильські дослідники вважають, що вживання трьох яблук на день збільшує втрату ваги та рівень глюкози в крові в жінок із надмірною вагою.

За словами Колсон, щоденне споживання одного яблука навряд чи здатне скоротити кількість візитів до лікарів, проте воно точно може стати першим кроком на шляху до здорового способу життя і збалансованого харчування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали дієту, яка знижує ризик ранньої смерті: до 50% менше шансів померти.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.