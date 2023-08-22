Рай відвоював це місце. На глибині пекельної воронки в Китаї виявили таємничий ліс (фото)

Дослідники вважають, що в цих стародавніх насадженнях можуть ховатися раніше невідомі науці види — чи так це, покаже час.

Дивовижну підземну знахідку було виявлено в китайському геопарку групою вчених, які вивчають місцеву печеру. Дивовижну структуру було заховано на глибині 200 метрів, у місці, яке описано ЮНЕСКО як глобальний геопарк Лейє Феншань, пише Daily Mail.

Зазначимо, що це місце описане ЮНЕСКО як переважно осадове, що містить понад 60% карбонатних порід і відноситься до девонського і пермського періодів. Крім того, цей геопарк також відомий як "територія печер і найдовшого у світі природного мосту". Однак навіть це ще не все. Тепер це місце також буде відоме стародавнім лісом, який затишно розташувався на глибині пекельної воронки.

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Дослідники зазначають, що ліси часто розташовуються в глибині районів, а тому це явище в Китаї також відоме як "тянькен" або "райські ями". Геологічний парк розташовується в Чжуанському автономному районі на південному заході Китаю.

Дослідження було зроблено групою вчених з Інституту карстової геології Китайської геологічної служби. Вчені вважають, що це дивовижне місце, розташоване на глибині 200 метрів нижче за поверхню Землі, може бути домом для ще невідомих науці видів рослин і тварин.

Самі по собі гігантські вирви не є для Китаю чимось дивовижним. За інформацією Державного інформаційного агентства Китаю Сіньхуа, завдяки новому відкриттю кількість вирв в окрузі досягла 30. За словами співавтора дослідження, старшого інженера інституту Чжана Юаньгайя, що на цій ділянці їм із колегами вдалося виявити "добре збережений первісний ліс на дні" і три печери в його стінах.

Стародавній ліс розташувався на дні пекельної воронки в Китаї Фото: Shutterstock

Зазначимо, що вирва завдовжки 306 метрів, її ширина становить 150 метрів, а глибина сягає 192 метрів, при цьому об'єм вирви перевищує 5 мільйонів кубічних метрів. Ці дані дають змогу офіційно віднести її до категорії великих воронок.

За словами керівника групи експедиції Чень Лісіня, густі тінисті рослини в лісі сягають плеча, а стародавні дерева височіють майже на 40 метрів. Дослідники зазначають, що команда спустилася вниз більш ніж на 100 метрів і "пройшла кілька годин, щоб дістатися до дна воронки".

Ландшафт у геологічному парку являє собою карстову ділянку землі — складається з вапняку. Зазначимо, що подібні вирви, як правило, утворюються внаслідок розчинення корінних порід підземними водами і широко поширені в цьому районі.

Дослідники зазначають, що знахідка унікальна сама по собі. Ймовірно, стародавньому лісу вдалося вирости завдяки дивовижній формі лійки, яка дозволяла проникати достатній кількості світла.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії виявили прекрасно збережений викопний ліс: жив мільйони років тому.