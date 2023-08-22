Плюси урбанізації. Життя в мегаполісі робить із самців птахів кращих батьків

Дослідники виявили, що життя у великому місті змушує пернатих батьків краще піклуватися про потомство і частіше відвідувати свої гнізда.

Не секрет, що життя в мегаполісі пов'язане з високим тиском через шалений темп життя. Менше паркувальних місць, більше забруднення і нестача особистого простору, затори й вічний шум — усе це сприяє вищому рівню стресу, який нерідко може перерости в агресію, пише Science Focus.

У новому дослідженні вчені виявили, що така поведінка поширюється і на співочих горобців (Melospiza melodia), що мешкають у великих містах. Але найдивовижнішим здається те, що це насправді, мабуть, приносить їм користь. Вчені з Університету штату Північна Дакота зазначають, що чисельність міських співочих горобців значно менша за сільських. Однак підвищена агресивність, що спостерігається у самців у мегаполісах, пояснюється гострішою необхідністю захисту території.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Семюеля Лейна, цікавим виявилося те, що підвищена агресія самців зовсім не проєктувалася на їхні батьківські обов'язки, навпаки: вони більше дбали про своє потомство і частіше відвідували гнізда.

Фактично вчені виявили, що міські самці співочих горобців є "суперотцями", здатними захищати свою територію і піклуватися про потомство. Лейн зазначає, що раніше вчені вважали, що самці співочих птахів у зонах помірного клімату втрачали батьківську турботу, коли ставали більш агресивними. Однак результати нового дослідження свідчать про те, що самці співочих горобців, насправді починають більше піклуватися про своє потомство.

Дослідження було проведено на шести ділянках на південному заході Вірджинії (США), які останнім часом зазнали зростання міст. Вчені проаналізували чотири сезони розмноження і виявили, що самці горобців не тільки частіше відвідують свої гнізда, а й прокидаються раніше, щоб раніше почати годуватися. Ба більше, вчені помітили, що міські самці, мабуть, краще захищали свої гнізда від хижаків.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати посприяють створенню міського середовища, яке забезпечить кращу підтримку дикої природи.

Раніше Фокус писав про те, що білогорлі горобці розвинули унікальну статеву систему — тепер у них чотири статі.