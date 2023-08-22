Чашка кави замість тренування: знайдено зв'язок між кофеїном та втратою ваги

Вчені стверджують, що кофеїн може спалювати жир у тілі та перешкоджати розвитку діабету 2 типу.

Нове дослідження показало, що рівень кофеїну в крові може впливати на кількість жиру в організмі, а це зі свого боку знижує ризик розвитку діабету 2 типу і серцево-судинних захворювань, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені вирішили вивчити генетичні маркери, щоб краще зрозуміти зв'язок між рівнем кофеїну, індексом маси тіла (ІМТ) і ризиком діабету 2 типу. Група дослідників зі Швеції та Великої Британії заявила, що некалорійні напої з вмістом кофеїну можуть бути потенційним засобом для зниження рівня жиру в організмі.

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"Генетично зумовлені вищі концентрації кофеїну в плазмі були пов'язані з нижчим ІМТ і жировою масою тіла. Також високі концентрації кофеїну в плазмі були пов'язані з низьким ризиком розвитку діабету 2 типу. У цьому випадку, зниження схильності до діабету 2 типу відбувалося шляхом зниження ІМТ", — йдеться в дослідженні.

В експерименті взяли участь трохи менше ніж 10 тис. добровольців, їхні дані було взято з генетичних баз. Основна увага під час аналізу приділялася варіаціям в окремо взятих генах, які пов'язані з розщепленням кофеїну в організмі людини.

Як виявилося, люди з наявністю варіації гена CYP1A2 розщеплюють кофеїн повільніше, що дає змогу йому довше залишатися в крові. Також ці люди схильні вживати менше кофеїну протягом дня.

Також учені не змогли знайти жодного зв'язку між кількістю кофеїну в крові людини та серцево-судинними захворюваннями, включно із серцевою недостатністю та інсультом.

Попередні дослідження вже пов'язували помірне споживання кофеїну з поліпшенням здоров'я серця, а також зниженням ІМТ. Остання ж робота додає більшої ваги таким твердженням.

"Наявні дослідження показують, що споживання кофеїну призводить до зниження ваги і жирової маси, але довгострокові ефекти споживання кофеїну поки невідомі", — попереджають автори дослідження.

Команда вважає, що знайдений ними зв'язок виникає через те, що кофеїн збільшує вироблення тепла в організмі та окислення жирів (перетворення жиру в енергію). Обидва ці процеси відіграють важливу роль у загальному обміні речовин.