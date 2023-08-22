Зірки, що падають, і феєрверки. Вчені за допомогою ШІ візуалізували оргазм (фото)

Дослідники використовували кардіомонітори, щоб зафіксувати пік досягнення сексуального задоволення у 10 добровольців.

Група дослідників, які представляють дві міжнародні компанії з виробництва секс-іграшок, використовували ШІ для візуалізації оргазму у 10 осіб. Але перед цим вони використовували кардіомонітори для запису ударів серця, пише Daily Mail.

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Дослідники застосували новий підхід до візуалізації оргазму за допомогою штучного інтелекту. Для цього дослідження вони залучили 5 чоловіків і 5 жінок. Кожному учаснику видали кардіомонітори для реєстрації ударів серця під час досягнення оргазму і секс-іграшки для того, щоб був результат. Дослідники, які є представниками компаній з виробництва секс-іграшок, вирішили візуалізувати оргазм, бо, за їхніми словами, ще ніколи цього ніхто успішно не робив.

Учені за допомогою ШІ візуалізували оргазм Фото: Daily Mail

За словами авторів експерименту, їхнє нещодавнє опитування показало, що найпопулярнішими описами оргазму серед людей були "виверження вулкана", "феєрверк" і "зірка, що падає". Але дослідникам хотілося отримати повну візуалізацію за допомогою ШІ.

Учені за допомогою ШІ візуалізували оргазм Фото: Daily Mail

"Ми об'єднали реальні дані, показники кардіомоніторів із новою технологією, щоб створити максимально близький до реального образу оргазму людини. З'ясувалося, що кожен образ є унікальним", — кажуть дослідники.

Учені за допомогою ШІ візуалізували оргазм Фото: Daily Mail

Після того, як дані, отримані кардіомоніторами під час досягнення оргазму учасниками експерименту, передали програмістам, ті під'єднали до їхньої обробки ШІ. Отримані зображення показують чоловічі оргазми в темно-фіолетовому кольорі, а жіночі — в яскраво-рожевому. Форми візуалізованих оргазмів абсолютно різні, хоча в них є щось спільне. За словами авторів експерименту, ці зображення в жодному разі не є ідеальними, але вони, як їм здається, добре візуалізують оргазм.

Учені за допомогою ШІ візуалізували оргазм Фото: Daily Mail

Згідно з нещодавнім опитуванням жителів Великої Британії, з'ясувалося, що чоловіки в середньому відчувають оргазм учетверо частіше, ніж жінки. Лише 5% жінок заявили, що завжди відчувають оргазм під час статевого акту, порівняно з 20% чоловіків. П'ята частина сексуально активних жінок заявила, що внаслідок вони почувалися засмученими або розчарованими, але 11% зізналися, що звикли до цього.

Фокус уже писав про те, що дослідження показало, що існує три різних типи жіночого оргазму. Щоправда, жінки, на жаль, здатні відчути лише один із цих трьох типів.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли скільки разів на тиждень люди повинні займатися сексом.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.