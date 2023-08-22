У підлітків, які курять, виявили зменшення кількості сірої речовини в мозку

Дослідження показало, що кількість сірої речовини зменшилася у двох важливих частинах мозку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Nature Communications, міжнародна група вчених виявила, що в підлітків, які курять, у двох важливих відділах головного мозку зменшується кількість сірої речовини, пише ScienceAlert.

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Найпоширенішою залежністю у світі вважається куріння, і воно є однією з основних причин смертності серед дорослих людей. За словами вчених, звикання до куріння найчастіше виникає в підлітковому віці.

Міжнародна група вчених залучила до дослідження понад 800 осіб Великої Британії, Німеччини, Франції та Ірландії. Науковці порівняла МРТ-сканування їхнього мозку в різні моменти часу. Також учасники відповіли на запитання про їхні особисті якості. Потім дослідники порівняли тих, хто почав палити до 14 років, із тими, хто не палить, і повторили це знову з тими самими людьми у віці 19 й 23 років.

Виявилося, що в тих, хто почав палити з 14 років, було порівняно менше сірої речовини в лівій вентромедіальній префронтальній корі мозку, яка бере участь в управлінні емоціями, ухваленні рішень і самоконтролі.

МРТ-сканування, яке провели через 5 років, показало, що в протилежній частині тієї самої ділянки мозку, що розташована праворуч, також зменшилася кількість сірої речовини в тих, хто палить, порівняно з тими, хто не палить. Ця сторона вентромедіальної префронтальної кори також відповідає за отримання задоволення.

За словами мучених, ця частина головного мозку є ключовою областю для дофаміну, хімічної речовини, що відповідає за задоволення. Дофамін довгий час вважався речовиною, яка впливає на самоконтроль.

У тих учасників, хто вказав в анкеті, що вони постійно шукають нові відчуття, у них було виявлено зменшену кількість сірої речовини в правій частині вентромедіальної префронтальної кори. Із огляду на те, що в лівій частині було виявлено те ж саме, то так це призводить, як вважають учені, до ризикованішої поведінки, що збільшує ймовірність того, що підлітки продовжують курити.

У тих, хто почав палити до 19 років, також було виявлено менше сірої речовини в їхній лівій префронтальній корі в 14 років, але їхній правий бік був таким самим, як у тих, хто не палить, поки вони не почали палити.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли про користь клітковини. Вона є ключовим фактором у пошуку ефективного контролю ваги. Природа вміло поєднує клітковину та вуглеводи в гармонійних пропорціях у цільних продуктах, таких як необроблені фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи та насіння.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.