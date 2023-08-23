Менший ризик нових нападів інфаркту й інсульту: науковці виявили нові властивості аспірину

Нещодавні наукові дослідження пропонують розумний спосіб дій для людей, які пережили серцевий напад: включити щоденний прийом таблетки аспірину до свого розпорядку дня.

Дослідники виявили, що особи, які не дотримувалися постійного прийому аспірину, стикалися з підвищеним ризиком подальших інфарктів, інсультів або смертності порівняно з тими, хто дотримувався регулярного режиму прийому, пише Healthline.

Одночасно з цим, дослідження, опубліковане у випуску JAMA від 22 серпня, показує, що, попри встановлені переваги аспірину, менше половини пацієнтів з інфарктом та інсультом в усьому світі приймають його.

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Основна мета науковців протиставити серцево-судинні ризики — інфаркти, інсульти та смертельні випадки — пов'язані з припиненням терапії аспірином, та ризики, пов'язані з продовженням прийому аспірину.

У дослідженні брали участь пацієнти з первинним інфарктом у віці 40 років і старше, яким протягом першого року після інфаркту встановлювали коронарний стент і призначали аспірин. Загалом дослідження охопило 40 114 пацієнтів.

Протягом восьми років пацієнти проходили дворічні спостереження. Під час кожного обстеження оцінювали дотримання режиму прийому аспірину шляхом оцінки частоти доступу до ліків протягом двох років, що передували обстеженню.

Особи, які приймали аспірин 80% або менше часу, додали до категорії тих, хто не дотримується режиму лікування, тоді як ті, хто приймав аспірин понад 80% часу, вважалися прихильниками режиму лікування.

Протягом усіх періодів спостереження учасники виключалися, якщо у них виникали інфаркти, інсульти або смертельні випадки. Крім того, з розгляду були виключені особи, які розпочали прийом антикоагулянтів або інгібіторів P2Y12 — препаратів, подібних до аспірину для запобігання утворенню тромбів.

Дослідники спостерігали зниження дотримання режиму з часом. Через два роки після початку дослідження 90% учасників продовжували приймати аспірин. Однак до восьмого року ця частка знизилася до 81%.

Під час кожної оцінки дослідницька група виявила, що люди, які приймали аспірин, мали меншу схильність до серцевих нападів, інсультів та смертності. Зокрема, у тих, хто не приймав аспірин, ймовірність наступних інфарктів, інсультів або смертей була на 29%, 40%, 31% і 20% вищою під час кожного з наступних спостережень.

Хоча застосування аспірину не є всеосяжним, особи з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень могли б розпочати діалог зі своїми лікарями, щоб з'ясувати доцільність включення аспірину в їхній режим лікування Фото: Morsa Images/Digital Vision

Попри ефективність аспірину в запобіганні подальшим інфарктам та інсультам, дослідження JAMA показує значний дефіцит його застосування серед тих, хто потенційно міг би отримати користь від його властивостей.

У цьому масштабному дослідженні, в якому взяли участь 124 505 учасників з 51 країни, респондентів опитували про їхні серцево-судинні захворювання, а також про споживання аспірину.

У країнах з низьким рівнем доходу лише 16,6% людей вживали аспірин як профілактичний засіб. Цей відсоток зріс до 24,5% у країнах з рівнем доходу нижче середнього і до значних 51,5% у країнах з рівнем доходу вище середнього. У країнах з високим рівнем доходу, таких як США, використання аспірину становило 65%.

Докторка Шара Коен, засновниця і директорка Cancer Care Parcel, розповідає про роль аспірину як нестероїдного протизапального препарату з антитромбоцитарними властивостями.

Пригнічуючи агрегацію тромбоцитів, так зменшуючи ризик тромбоутворення, аспірин стає стрижнем у стримуванні утворення тромбів, які можуть спровокувати інфаркт або інсульт. Коен також стверджує, що протизапальні властивості аспірину сприяють стабілізації атеросклеротичних бляшок, що ще більше знижує ймовірність гострих серцево-судинних епізодів.

Атеросклеротичні бляшки, що складаються з жирів, холестерину та інших речовин, можуть звужувати артерії, перешкоджаючи кровотоку. У деяких випадках ці бляшки можуть розриватися, що призводить до утворення тромбів.

Коен наголошує, що аспірин пригнічує ферменти, які беруть участь в утворенні тромбів, сприяючи безперешкодному кровообігу.

Хоча застосування аспірину не є всеосяжним, особи з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень могли б розпочати діалог зі своїми лікарями, щоб з'ясувати доцільність включення аспірину в їхній режим лікування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.