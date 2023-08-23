Рак простати. МРТ-сканування може виявити більше випадків, ніж тести, — дослідження

Згідно з новим дослідженням, 10-хвилинне МРТ можна використовувати для перевірки чоловіків на рак простати.

Як показують результати дослідження, опублікованого у виданні BMJ Oncology, просте 10-хвилинне сканування виявляє вдвічі більше серйозних випадків раку простати, ніж наявні аналізи крові, які виявляють високий рівень білка під назвою простатичний специфічний антиген (ПСА), пише Daily Mail.

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Нині для виявлення раку простати лікарі використовують аналіз крові на простатичний специфічний антиген, але вчені вважають, що швидке МРТ-сканування дає набагато кращі результати.

Наразі чоловіки з показником ПСА нижче 3 нанограмів на мілілітр вважаються групою з низьким ризиком розвитку раку простати, але під час дослідження більш як половина чоловіків, у яких було виявлено відхилення під час МРТ-сканування та в яких згодом було діагностовано рак простати, мали ПСА нижче за цей показник.

Це дослідження також було першим, у якому було виміряно щільність ПСА — показник, що ґрунтується на рівні ПСА за аналізом крові порівняно з об'ємом передміхурової залози.

Вчені вважають, що десятихвилинне сканування в поєднанні з вивченням щільності ПСА може здійснити революцію в діагностиці раку простати. За словами авторів дослідження, нові результати вказують на те, що МРТ може запропонувати більш надійний спосіб раннього виявлення серйозних видів раку.

Стандартний тест на ПСА залишається найпоширенішим способом дізнатися, хто потребує подальшого дослідження здоров'я, незважаючи на те, що ці тести не завжди дають точний результат, кажуть учені.

У новому дослідженні понад триста чоловіків віком від 50 до 75 років пройшли десятихвилинне МРТ-сканування простати, а також тест на щільність ПСА. Результати показали, що 16% чоловіків наражалися на ризик розвитку раку, проте у двох третин цих чоловіків ПСА був нижчим за 3. Більш детальне сканування показало, що у 25 з 48 цих чоловіків був серйозний рак, але у 15 з них його не вдалося виявити за допомогою тесту на ПСА. Окремо тест на щільність ПСА виявив ще 16 чоловіків із ризиком розвитку раку простати, з яких у чотирьох виявили серйозний рівень розвитку раку.

Тепер учені хочуть провести масштабніші дослідження, щоб зрозуміти, чи можна використовувати МРТ як першу перевірку на рак простати. Рак простати на ранній стадії піддається лікуванню.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про те, що за останні 30 років все більше молодих людей хворіють на рак. Дослідники виявили, що ця тенденція почалася з 1990-х років і триває донині, але її причини досі незрозумілі.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.