Перловий культ в океані. Учені зрозуміли, навіщо десятки тисяч восьминогів стікаються в підводний сад

Це дивовижне місце дослідники виявили ще кілька років тому, але досі вони не розуміли, навіщо головоногі збираються біля підніжжя підводної гори.

На глибині трохи більше ніж 3 кілометри під товщею води недалеко від Каліфорнії ховається дивовижне місце: біля підніжжя підводної гори Девідсон збираються десятки тисяч восьминогів. Досі вчені не могли розгадати загадкову поведінку тварин, але, схоже, тепер усе стало на свої місця, пише The Guardian.

Це місце було виявлене дослідниками ще кілька років тому, у 2018 році біля підніжжя гори Девідсон вчені помітили друге з чотирьох найбільших скупчень глибоководних восьминогів. Однак причини цього масового збіговиська все ще залишалися незрозумілими.

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За останні 5 років вчені дюжину разів поверталися в це місце, використовуючи дистанційно керований глибоководний робот. У результаті команда дослідників під керівництвом вчених з Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей (MBARI) змогла зібрати необхідні дані й підтвердити свою попередню теорію про те, що восьминоги, схоже, використовують м'яке тепло прилеглих вулканічних джерел, щоб допомогти своїм дитинчатам швидше вилупитися.

Зазначимо, що перлинні восьминоги, знайдені в цьому "підводному культі", названі так через те, що здалеку вони схожі на розкидані дорогоцінні камені. Тепер учені вважають, що тварини шукають теплу воду, що просочується крізь морське дно, і використовують її, щоб прискорити вилуплення свого потомства.

Відомо, що рожево-лілові самки восьминогів розміром із грейпфрут відкладають близько 60 яєць і приклеюють їх до голої скелі, а потім охороняють своє потомство, поки воно не вилупиться. Учені використовували датчики температури, які показали, що температура води, де перебували яйця біля скелі Девідсон, коливалася від 5 до 10 °C, а на відстані всього метра від яєць температура впала °C.

Сад восьминогів на підводній горі Девідсон Фото: MBARI/Youtube

Як правило, яйцям восьминогів потрібно близько 10 років або більше, щоб дозріти та вилупитися. Однак учені помітили, що в теплішому середовищі біля підводної скелі це відбувається набагато швидше — спостереження свідчать, що в середньому дитинчата з'являються на світ уже через кілька років, що значно підвищує шанси популяції на виживання.

За словами провідного автора дослідження, доктора Джима Баррі з MBARI, тепла вода надходить із гідротермальних джерел, які не настільки гарячі, як гідротермальні джерела. Фактично вчені виявили, що вода тут ніколи не буде настільки гарячою, щоб "приготувати" яйця восьминогів.

Вчені використали фотографії, що охоплюють лише невелику частину ділянки, і дійшли висновку, що загалом у саду восьминогів мешкає близько 20 000 головоногих, що робить його найбільшим скупченням восьминогів, коли-небудь виявленим вченими.

Під час дослідження вчені розставили камери сповільненої зйомки серед гнізд і відстежували приходи й відходи молюсків. Дослідники спостерігали, як протягом року в це місце прибували дедалі нові самці та самки, проте їх ніколи не супроводжували дрібніші восьминоги. Це вказує на те, що це місце використовується головоногими винятково для спарювання і гніздування.

Як і більшість восьминогів, самці перлового восьминога помирають незабаром після спарювання, а самки намагаються протриматися доти, доки на світ не з'явиться потомство. За словами доктора Баррі, під час дослідження вони з колегами також спостерігали за тим, як морські анемони гризли трупи восьминогів.

Автори дослідження зазначають, що досі залишається загадкою, як далеко восьминоги мігрують до місць гніздування і чи повертаються вони назад у місця, де народилися. Науковці зазначають, що знадобиться більше спостережень, щоб зрештою відповісти та на ці запитання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що восьминоги кидають один в одного раковинами.