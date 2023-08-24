Розбити яйце або голову: експерти попереджають про небезпеку популярного жарту з TikTok

Хештег #eggprank має понад 670 мільйона переглядів. Але деякі коментатори висловили занепокоєння, що батьки можуть ображати або принижувати дітей.

Тенденція вірусного жарту, коли батьки знімають на відео, як вони розбивають яйця на головах своїх дітей, стала досить популярною на платформі соціальних мереж TikTok. Однак деякі медичні експерти висловлюють занепокоєння щодо потенційних негативних наслідків, які може мати цей, здавалося б, жартівливий трюк для дітей, пише NBC News.

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Під поширеним хештегом #eggprank з'являються численні відео, на яких зображені батьки та їхні маленькі діти на кухні. На цих відео батьки тримають сире яйце і оголошують про свій намір розбити його. Замість того, щоб вибрати звичайну поверхню, таку як сковорідка або миска, вони вирішують розбити яйце на голові дитини, перш ніж перекласти його вміст у посуд.

#eggprank

Реакція дітей, показаних на цих відео, різна, але багато з них демонструють ознаки страждання, деякі помітно плачуть або мають спантеличений і засмучений вигляд. Іноді дитина йде геть, а в інших випадках вона мститься, жартома розбиваючи яйце об батька чи матір. Сам хештег зібрав неймовірну аудиторію, перевищивши за останніми підрахунками 670 мільйона переглядів.

І хоча батьки, ймовірно, сприймають це як безтурботну забаву, значна кількість користувачів TikTok висловили занепокоєння у коментарях до відео та у відеовідповідях. Висловлені побоювання стосуються потенційної шкоди, завданої дітям, і можливості їхнього приниження.

Кілька медичних експертів вважають, що хоча батьки, які беруть участь у розіграші, і не мають злих намірів, можуть виникнути ненавмисні короткострокові наслідки. Вони можуть включати фізичні синці на голові дитини або передачу мікробів з яйця на шкіру дитини.

Докторка Меган Мартін, дитяча лікарка невідкладної медичної допомоги в Дитячій лікарні Джона Хопкінса, висловила своє несхвалення. Вона прокоментувала потенційну небезпеку, особливо виділивши ризик контакту дітей з сирим жовтком і пов'язану з цим загрозу сальмонели.

Фахівчиня додала, що такий вплив може ускладнити ситуацію, якщо дитина згодом захворіє на шлункові захворювання або харчове отруєння, що ускладнить вживання рідини і може призвести до госпіталізації.

Походження цієї тенденції залишається незрозумілим. Деякі вірусні відео, що з'явилися на початку місяця, демонстрували, як дорослі жартують над іншими дорослими за допомогою трюку з яйцем, причому одне відео зібрало понад 14 мільйонів переглядів.

TikTok відмовився надати офіційну заяву з цього приводу, коли з ним зв'язалися.

Щоб оцінити вплив яйця на голову дитини, Аманда Мазерс, дитяча ерготерапевтиня, провела експеримент, в якому спробувала розбити яйце об лоб. Вона описала складність цього і фізичні відчуття, які він викликав, виділивши потенційний дискомфорт, пов'язаний з витівкою.

Еріса Муллай, мати чотирьох дітей, поділилася позитивним досвідом своєї сім'ї від розіграшу, пояснивши, що він став важливим спогадом. Вона брала участь у розіграші разом зі своїми дітьми, і тепер вони часто переглядають відео, щоб посміятися разом. Муллай додала, що батькам важливо зберігати почуття гумору і не сприймати життя надто серйозно.

Фахівці висловили занепокоєння з приводу того, що маленькі діти можуть засвоїти шкідливу поведінку через те, що вони стали свідками яєчного розіграшу. Мазерс виділила вразливість дитячого мозку, що розвивається, і припустила, що спостереження за батьками, які, здавалося б, навмисно завдають їм шкоди, може залишити глибокий слід.

Муллай, з іншого боку, не зважає на несхвальну реакцію, вважаючи, що судження на основі короткого відеоролика можуть не давати повного уявлення про ситуацію.

Раніше Фокус писав, що в підлітків, які курять, виявили зменшення кількості сірої речовини в мозку.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.