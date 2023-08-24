Ще ближче, ще швидше. Апарат NASA облетів Венеру, щоб встановити рекорди біля Сонця

Сонячний зонд "Паркер" зовсім скоро піде на чергове зближення із Сонцем, коли він встановить нові рекорди швидкості та відстані від зірки.

21 серпня космічний апарат NASA, призначений для вивчення Сонця, здійснив черговий обліт Венери. За допомогою гравітації планети він змінив траєкторію польоту і полетів на зближення із Сонцем. Вчені вважають, що під час майбутніх обльотів нашої зірки, сонячний зонд "Паркер" встановить нові для себе рекорди щодо швидкості польоту і відстані від Сонця. Чергові обльоти зірки почнуться вже у вересні, пише Phys.

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Кілька днів тому космічний апарат NASA здійснив новий гравітаційний маневр навколо Місяця, щоб вийти на нову траєкторію, за допомогою якої він здійснюватиме обльоти Сонця. "Паркер" пролетів повз Венеру зі швидкістю 24 км/с на висоті в 4 тисячі км над поверхнею планети.

Під час обльоту Венери апарат постійно надсилав сигнали на Землю і вчені підтвердили, що всі системи працюють так, як потрібно. Коли Венера перебувала між Землею і Марсом, з апаратом на 8 хвилин було втрачено зв'язок, але потім він відновився.

З 2018 року сонячний зонд "Паркер" вивчає Сонце, походження сонячного вітру, а також навколосонячне середовище. За допомогою апарата вчені хочуть розкрити максимальну кількість секретів, які приховує від нас зірка.

Сонячний зонд "Паркер" зовсім скоро піде на чергове зближення із Сонцем, коли він встановить нові рекорди швидкості та відстані від зірки Фото: NASA

Для поступового зближення із Сонцем космічному апарату потрібна гравітаційна міць Венери, яка дає йому змогу змінювати свій курс. Це був уже шостий із семи запланованих обльотів Венери, під час якого апарат зміг знизити швидкість польоту на 9547 км/год.

Таким чином новий гравітаційний маневр дозволив апарату налаштуватися на майбутні 5 дуже близьких обльотів Сонця. Перший із них має відбутися вже 27 вересня цього року. Вчені вважають, що апарат зможе наблизитися до Сонця на рекордну відстань у 7,3 млн км, при цьому він зможе набрати рекордну швидкість — майже 632 000 км/год.

Фокус уже писав про те, що в червні космічний апарат "Паркер" підлетів до Сонця на відстань у 8,5 млн км, при цьому його швидкість становила 584 000 км/год.

Нещодавно цьому апарату NASA вдалося виявити джерело появи швидких сонячних вітрів на Сонці, які утворюються в сонячній короні, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що ранній Всесвіт був не зовсім таким, як передбачалося і на це вказують чорні діри. Вчені з'ясували, що величезні активні чорні діри, були напрочуд рідкісним явищем на початку історії космосу. Це багато що змінює в розумінні раннього Всесвіту.