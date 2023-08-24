Чорний день для дев'ятої планети: що не так із Плутоном і чому його позбавили важливого статусу

Якби Плутон міг засмутитися, то він, імовірно, зробив би це, дізнавшись про ухвалене жителями іншої планети неймовірно важливе рішення.

Рівно 17 років тому, у День Незалежності України, 24 серпня 2006 року вчені з Міжнародного астрономічного союзу (МАС) вирішили, що Плутон не можна вважати дев'ятою планетою Сонячної системи. Відтоді його називають карликовою планетою. Чому ж це сталося? Про це пише EarthSky.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Колишня дев'ята планета

З моменту свого відкриття в 1930 році Плутон вважали звичайною планетою Сонячної системи, яка була дев'ятою за рахунком і розташовувалася найдалі від Сонця. Але з часом астрономи виявили велику кількість об'єктів на краю Сонячної системи, так звані малі космічні тіла, тож певний час Плутон вважався найбільшим серед цих "малюків".

Але вчені з МАС запропонували нове розуміння терміна планета, а тому Плутон був виключений зі списку планет Сонячної системи, і найвіддаленішою саме планетою став Нептун, а всього цих планет залишилося вісім. А Плутон став карликовою планетою і такою залишається вже 17 років.

З моменту свого відкриття 1930 року Плутон вважали звичайною планетою Сонячної системи Фото: NASA

Чому в Плутона забрали статус планети?

До 2006 року в астрономів не було чітких стандартів щодо визначення статусу планети, наприклад, за її розміром і масою. Але після виявлення нових об'єктів за Нептуном, наприклад, такого, як Еріда, який за масою важчий за Плутон, виникла проблема з визначенням їхнього статусу. Адже такі об'єкти по суті також можна вважати планетами, ну і що, що вони невеликі, Плутон же планета.

Спочатку, питання про присвоєння Еріді та Церері (раніше вважалася астероїдом у головному поясі астероїдів) статусу планети обговорювалося в МАС. Але вчені ухвалили рішення внести ясність у питання: що можна вважати планетою? (До речі, Еріда і Церера тепер також вважаються карликовими планетами).

24 серпня 2006 року вчені оголосили про те, що тепер є наукове визначення того, що означає планета. Згідно з цією класифікацією, планета — це небесне тіло, яке:

обертається навколо Сонця;

має достатню масу, щоб гравітація такого об'єкта призвела до появи майже круглої його форми;

очистило околиці своєї орбіти.

У результаті Плутон перестав бути планетою через останній пункт. Вчені вирішили, що для того, щоб бути планетою, Плутон повинен був стати головним гравітаційним об'єктом на своїй орбіті. Тобто, він мав або відкинути своєю гравітацією інші об'єкти подалі, або злитися з ними. Але поруч із Плутоном розташовано багато схожих на нього об'єктів, і за своєю масою карликова планета лише в 0,07 разів перевищує масу об'єктів на його орбіті. Для порівняння, маса Землі в 1,7 млн разів перевищує масу об'єктів на орбіті нашої планети.

Космічний апарат "Нові горизонти" 2015 року підлетів дуже близько до Плутона і зробив цей приголомшливий знімок Фото: NASA

Що таке карликова планета?

Вчені з МАС також доклали пояснення того, що можна вважати карликовою планетою, і це сталося того ж фатального для Плутона дня. Згідно з цією класифікацією, карликовою планетою є небесне тіло, яке:

обертається навколо Сонця;

має достатню масу, щоб гравітація такого об'єкта призвела до появи майже круглої його форми;

не очистило околиці своєї орбіти;

не є супутником планети.

Рівно 17 років тому, у День Незалежності України, 24 серпня 2006 року вчені з Міжнародного астрономічного союзу (МАС) вирішили, що Плутон не можна вважати дев'ятою планетою Сонячної системи Фото: NASA

Скільки карликових планет існує в Сонячній системі?

На сьогодні поки що існує така кількість об'єктів, які вважаються карликовими планетами:

Церера;

Еріда;

Макемаке;

Плутон;

Хаумеа.

Карликова планета Церера Фото: wikipedia

Ще приблизно 15-20 об'єктів можуть отримати статус карликової планети. Але деякі вчені вважають, що такий статус потрібно присвоїти приблизно 1000 небесних тіл у нашій Сонячній системі. А в найдальших куточках нашої системи може обертатися ще близько 10 тисяч невідомих нам об'єктів, які також можуть стати карликовими планетами.

Найцікавіше, що Плутон до 2006 року не надто привертав увагу громадськості і тільки, коли його позбавили статусу планети, він став справжнім героєм у ЗМІ. Деякі вчені досі не згодні з таким рішенням МАС, але їх стає все менше порівняно з тією кількістю незадоволених, яка була 17 років тому.

Фокус уже писав про те, що один із сучасних планетологів продовжує наполягати на тому, що Плутон все ж таки є дев'ятою планетою Сонячної системи, і для цього у нього є свої аргументи.