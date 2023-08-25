Невідоме звірятко. На "небесних островах" виявили новий дивовижний вид (фото)

Цей новий вид виростає всього до 9 сантиметрів завдовжки, а його забарвлення повністю залежить від статі та віку.

Під час вечірньої експедиції "небесними островами" В'єтнаму вчені виявили щось дивне і вельми незграбне. Дитинча тварини привернуло увагу дослідників і виявилося абсолютно новим видом, пише Miami Herald.

Дослідники зазначають, що їхня експедиція була присвячена конкретному виду тварин — геконам. Експедиція проходила в Центральному нагір'ї В'єтнаму — це гірський регіон, що складається з "небесних островів", гірських територій, "ізольованих одна від одної великими проміжними низовинами".

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Загалом ученим вдалося виявити кількох "нерівних" геконів: двох дорослих і двох дитинчат. Вчені придивилися до істот уважніше і зрозуміли, що відкрили новий вид — тварин назвали листяними геконами Фулбрайта (Dixonius fulbrighti), на честь Дж. Вільяма Фулбрайта, засновника програми Фулбрайта — міжнародної дослідницької програми США.

Дорослий самець (угорі) і доросла самка (внизу) Dixonius fulbrighti, або листоподібного гекона Фулбрайта Фото: Luu, Grismer, Hoang, Murdoch and Grismer

За словами співавтора дослідження Вінь Куанг Луу, дорослі особини цих геконів досягають лише близько 9 сантиметрів завдовжки, мають колючі шишки на спині та "добре розвинені ноги". Цікаво, що забарвлення тварин повністю залежить від їхньої статі та віку. Наприклад, самці листяного гекона Фулбрайта мають коричнювате забарвлення з чорними плямами та світлішу нижню частину, тоді як дорослі самки мають червоне, майже пластикове забарвлення, що до хвоста та кінчиків пальців переходить у попелясто-сіре.

Автори дослідження зазначають, що обидва виявлені дитинчата були самками й мали червонувате забарвлення. Одна була схожа на дорослу самку верхньою частиною тіла, але її нижня частина була повністю попелясто-сірою. Інше дитинча мало більш однорідне червоно-коричневе забарвлення, що переходило до хвоста в чорне.

Дві молоді самки геконів Dixonius fulbrighti, або листоподібних геконів Fullbright Фото: Luu, Grismer, Hoang, Murdoch and Grismer

Новий вид був ідентифікований за формою тіла, забарвленням і розміром. Вчені також провели ДНК аналіз і виявили, що новий вид має від 3% до 6% генетичного відхилення від інших листоподібних геконів. Автори дослідження зазначають, що виявлення нового виду свідчить про те, що розмаїття геконів вкрай недооцінене, а тому слід продовжити польові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені 20 років ганялися за геконом, але він ховався під камуфляжем.