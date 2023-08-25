Поверхня Марса, що нагадує мозок людини: як вона з'явилася (фото)

Деякі ділянки поверхні Червоної планети нагадують за текстурою зовнішній вигляд людського мозку. У вчених є кілька гіпотез, чому вони виникли.

Марс досі залишається планетою, яка приховує дуже багато таємниць, які ще належить розкрити. Учені наближаються до розгадки одних секретів Марса, але інші залишаються незрозумілими. Це, наприклад, стосується такого дивного феномена, як ділянки Марса, що виглядають схожими на поверхню мозку людини. Такі ділянки складаються зі звивистих гребенів і западин. Досі вчені точно не знають, яким чином з'явився такий ландшафт, але з цього приводу є кілька теорій, пише ScienceAlert.

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Такі дивні ділянки поверхні знаходяться на Марсі в середніх широтах, де північні рівнини зустрічаються з південними високогір'ями. Також їх можна знайти в кратерах, долинах і біля підніжжя височин, де є лід. Оскільки такий рельєф виникає там, де є лід, учені вважають, що він може бути сформований під дією замерзлої води.

Деякі ділянки поверхні Червоної планети нагадують за текстурою зовнішній вигляд людського мозку Фото: NASA

Одна теорія припускає, що гребені висотою від 4 до 5 метрів і западини між ними якимось чином були сформовані потоками льоду.

Інша теорія говорить про те, що такий ландшафт є наслідком діяльності водяного льоду під поверхнею. Сублімація льоду через тріщини може призвести до обвалення гірських порід над ним, внаслідок чого місцевість стає текстурованою.

Третя теорія припускає, що такий рельєф був створений за допомогою відомого на Землі процесу, який називають сортування гірських порід. Коли земля замерзає, вона розширюється і піднімаються осадові породи. Коли лід тане, то осадові породи падають назад. На нашій планеті такі повторні цикли замерзання і відтавання поверхні створюють незвичайні візерунки.

Такі дивні ділянки поверхні знаходяться на Марсі в середніх широтах, де північні рівнини зустрічаються з південними високогір'ями Фото: NASA

Дуже схожу місцевість, що нагадує текстуру мозку людини, вчені виявили в арктичних районах Канади. Але тут ці ділянки мають набагато менший масштаб, ніж на Марсі.

Поки що вчені вважають, що останні дві теорії є ймовірним поясненням виникнення на Марсі дивного рельєфу. Але до кінця ще точно не зрозуміло, як з'явився такий самий рельєф на Землі. Тому вчені припускають, що потрібно вивчити земний аналог марсіанського ландшафту і, можливо, це дасть ключ до розуміння того, що сталося на Червоній планеті.

На Марсі існують крижані потоки, які розташовані далеко від полярних регіонів, і як уже писав Фокус, один з орбітальних апаратів зміг зафіксувати рух такого потоку.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA сфотографував два незвичайних камені, які своїм зовнішнім виглядом нагадують земних жителів морів.

Нагадуємо, що марсохід Curiosity перебуває за кілька метрів від "Бермудського трикутника" на Марсі і попереду на нього чекає небезпечна місія. Марсохід NASA наблизився до небезпечного регіону на Марсі, де вже тричі зазнавав поразки, як уже писав Фокус.