Уперше поза Сонячною системою виявлено полярне сяйво: воно горить у небі зірки-невдахи

Також учені вперше виявили радіаційний пояс навколо об'єкта за межами Сонячної системи.

Ще 60 років тому вчені вперше виявили, що у Землі є ділянка магнітосфери, де накопичуються енергійні протони й електрони, яка отримала назву радіаційний пояс. Відомо, що цей пояс становить серйозну загрозу для астронавтів і орбітальних пристроїв людства. Такий самий радіаційний пояс пізніше був виявлений і у Юпітера. Але згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, вчені вперше виявили радіаційний пояс у об'єкта за межами Сонячної системи. Цей об'єкт не зовсім звичайний і називається він коричневим карликом. Такі об'єкти ще називають невдалими зірками, і вони чимось схожі на планети газові гіганти. Також учені вперше виявили полярне сяйво за межами Сонячної системи, а ще навколо цього коричневого карлика може обертатися планета або супутник, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, коричневий карлик, розташований відносно близько від Землі, на відстані в 18,5 світлових років, називається LSR J1835+3259. Коричневими карликами називають об'єкти, які не набрали потрібної маси для того, щоб стати повноцінною зіркою, але водночас їхня маса не дає змоги називати їх планетою. Детальніше про ці дивні космічні об'єкти і скільки їх знаходиться в нашій галактиці, Фокус уже писав.

Згідно з дослідженням, LSR J1835+3259 є першим об'єктом за межами Сонячної системи, у якого було виявлено радіаційний пояс. У такий спосіб учені з'ясували, що такі пояси можуть виникати не тільки навколо планет, а й коричневих карликів.

LSR J1835+3259 є першим об'єктом за межами Сонячної системи, у якого було виявлено радіаційний пояс Фото: space.com

За словами вчених, радіаційний пояс LSR J1835+3259 більше схожий не на земний, а на той, який оточує Юпітер. При цьому важливо сказати, що радіаційні пояси не зовсім оточують Землю і Юпітер (як і цей коричневий карлик), а мають форму півкіл, які розміщені з різних боків об'єктів.

Також учені вперше виявили на об'єкті за межами Сонячної системи полярні сяйва. На цьому коричневому карлику полярні сяйва в 10 тисяч разів яскравіші, ніж на Юпітері.

Дослідження припускає, що навколо коричневого карлика може обертатися планета, якщо вважати його невдалою зіркою, або ж супутник, якщо вважати його не зовсім планетою.

Дослідники вважають, що цей коричневий карлик може багато чого розповісти нам про Всесвіт, у якому ми живемо. З огляду на той факт, що радіаційний пояс було виявлено за допомогою радіовипромінювання, схожого на те, що випускає Юпітер, то тепер можна виявити такі самі явища і в інших об'єктів за межами Сонячної системи, вважають учені. Надалі вчені хочуть більш детально спостерігати за коричневим карликом, а також спробують підтвердити, чи справді існує поруч із ним планета.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше виявили дуже швидкий, але дуже сильний викид енергії на Сонці. За допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені виявили дуже маленькі потоки енергії, які можуть бути джерелом енергії сонячного вітру.

Також Фокус писав про те, що астрономам вдалося з'ясувати, як з'являється незвичайна темна пляма на Нептуні, яку вперше було виявлено ще у 80-х роках апаратом "Вояджер-2".