Зависли в океані. Виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років із темними смугами

Дослідники вважають, що ця дивовижна знахідка може пролити світло на таємниці дивних морських істот, що мешкали в океані сотні мільйонів років тому.

У новому дослідженні вчені описали нову копалину, названу Megasiphon thilakos. Передбачається, що вік загадкової скам'янілості 500 мільйонів років, і вона може пролити світло на життя дивовижних морських істот, що мешкали на планеті сотні мільйонів років тому, пише Sci Tech Daily.

Скам'янілість виявив постдокторант кафедри організмової та еволюційної біології Гарвардського університету Карма Нанглу та його колеги. Автори дослідження зазначають, що виявлена скам'янілість припускає, що предки покривників жили в океані як стаціонарні дорослі особини, харчувалися фільтром і, ймовірно, зазнали метаморфози з пуголовоподібної личинки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що покривники вважаються вельми дивними істотами, які бувають різних форм і розмірів, а також ведуть вельми різноманітний спосіб життя. Основна частина цих морських істот, як правило, мають бочкоподібну форму з двома сифонами, що виступають з тіла. Дослідникам відомо, що один із сифонів всмоктує воду з частинками їжі за допомогою всмоктування, що дає змогу тварині харчуватися за допомогою внутрішнього фільтрувального пристрою у вигляді кошика. Після того, як оболонка поглинає необхідну їжу, інший сифон викидає непотрібні залишки води.

Науковці зазначають, що існують дві основні лінії покривників:

асцидії;

апендикулярії.

Більшість асцидій починають своє життя рухливими та схожими на пуголовків, у міру дорослішання вони перетворюються на бочкоподібні дорослі особини з двома сифонами та проводять своє доросле життя на морському дні. Апендикулярії, навпаки, зберігають зовнішній вигляд пуголовків навіть коли виростають і вільно плавають у верхніх шарах води.

Порівняння нового кембрійського покривника Megasiphon thylakos (a,b) із деякими сучасними оболонниками (c,d,e) Фото: Karma Nanglu

За словами Нанглу, метаморфоза асцидій, коли вони прилипають до каменю головою та буквально поглинають свій хвіст, щоб перетворитися на істоту з двома сифонами, має "вельми дивовижний вигляд". Не менш цікавим видається й те, що покривники є найближчими родичами хребетних, до яких належать риби, ссавці та навіть люди.

Важко уявити, як ця дивна на вигляд істота могла бути пов'язана з хребетними, якби не пуголовки. Однак, за словами Нанглу, тісний зв'язок покривників із хребетними робить їхнє вивчення критично важливим для нашого розуміння власного еволюційного походження. Однак їх вивчення ускладнюється тим, що вони повністю відсутні в літописі скам'янілостей — існує лише кілька викопних, які сьогодні доступні вченим.

Не маючи достатнього матеріалу для вивчення, вчені раніше покладалися на те, що можна було дізнатися в сучасних видів оболочників. Оскільки дослідникам не була відома морфологія та екологія останнього спільного предка покривників, вони могли лише припускати, який ті мали вигляд і як харчувалися.

Подробиці анатомії Megasiphon thilakos. У нього було два сифони, що виступали, і бочкоподібне тіло Фото: Karma Nanglu

Однак тепер у вчених з'явилася скам'янілість віком 500 мільйонів років, яка мала всі основні ознаки асцидії: бочкоподібне тіло та два сифоноподібні нарости. Однак була інша особливість, яка привернула увагу дослідників, — темні смуги, що проходили вгору та вниз по тілу тварини.

На щастя, вченим вдалося провести паралельне порівняння із сучасними асцидіями за допомогою потужних зображень викопного. Результати дозволили вченим виявити разючу схожість між м'язами сучасних покривників, що дозволяють їм відкривати й закривати сифони, і темними смугами на тілі викопного.

За словами Нанглу, це дає змогу припустити, що дорослі особини Megasiphon thilakos, імовірно, вели нерухомий спосіб життя й харчувалися через фільтр за допомогою своїх сифонів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який древній предок нагородив людину мозком.