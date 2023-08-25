Плавання і схуднення: чи справді цей вид спорту може допомогти — що кажуть учені

Заняття в басейні мають безліч переваг для здоров'я, але тепер дослідники розповіли, чи можуть вони допомогти знизити вагу.

Не секрет, що під час плавання залучені майже всі групи м'язів, крім того, воно має безліч переваг для здоров'я. Попередні дослідження вже показали, що заняття в басейні можуть допомогти в зниженні ризику розвитку хронічних захворювань, є чудовим способом зниження стресу, а також збільшують тривалість життя, пише Saga Exceptional.

Однак чи може плавання бути ефективним для схуднення? Дослідники спробували відповісти на це запитання. Результати дослідження показують, що регулярні заняття в басейні насправді можуть допомогти привести фігуру до ладу.

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Наприклад, дослідження 2021 року, в якому взяли участь 40 чоловіків і жінок віком від 50 років, які страждають на діабет 2 типу або гіпертонію, показало, що регулярні заняття в басейні допомагають знизити рівень глюкози в крові, а також знижують холестерин, кров'яний тиск, відсоток жиру в організмі та індекс маси тіла (ІМТ). У результаті вчені дійшли висновку, що регулярне плавання насправді корисне для зниження ваги.

Попереднє дослідження 2010 року було присвячене впливу регулярних занять у басейні протягом тривалого періоду на групу літніх жінок, які ведуть малорухливий спосіб життя. Результати дослідження показали, що плавання покращило розподіл жиру в організмі, а також допомогло зменшити окружність талії та стегон упродовж пів року. А регулярні заняття врешті-решт призвели до втрати ваги.

За словами тренера з плавання Карла Кавуда, плавання насправді є чудовою вправою для схуднення, але, на жаль, його недооцінюють. Заняття в басейні забезпечують тренування всього тіла й одночасно залучають відразу кілька груп м'язів, що призводить до збільшення витрати калорій. Крім того, плавання підвищує швидкість метаболізму, що дає змогу продовжувати спалювати жир навіть після того, як ви закінчите тренування.

Водночас Кавуд зазначає, що саме по собі плавання не принесе швидких результатів, а тому його краще поєднувати зі здоровим збалансованим харчуванням.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яких правил необхідно дотримуватися.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.