Прищі роблять шкіру здоровішою: вчені зробили суперечливе відкриття

Мешканці шкіри не діляться на поганих і хороших, адже іноді винуватці акне можуть бути рятівниками, стверджує нове дослідження.

Коли ми думаємо про свою шкіру, ми не завжди усвідомлюємо, що це найбільший орган нашого тіла. Це надійний щит, що захищає нас від патогенних мікроорганізмів і зовнішніх впливів. І хоча ми часто звинувачуємо в жирності шкіри жири, саме ці ліпіди (жири, олії, олії, воски тощо) допомагають підтримувати захисний бар'єр шкіри. Дослідники вивчили роль однієї бактерії-шкідника у здоров'ї нашої шкіри, і їхні висновки були доволі незвичними, пише ScienceAlert.

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Такі захворювання, як екзема і псоріаз, пов'язані з порушенням ліпідного складу шкіри. Однак один із головних винуватців акне — бактерія Cutibacterium acnes або C. acnes, можливо, не такий уже й поганий, як його уявляють.

Бактерії, що поліпшують здоров'я шкіри

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго спільно з компанією SILAB, що спеціалізується на догляді за шкірою, глибоко вивчили роль C. acnes у здоров'ї шкіри. У результаті дослідження з'ясувалося, що ця бактерія спонукає деякі клітини шкіри значно збільшувати вироблення необхідних ліпідів.

Протестувавши різні бактерії, що мешкають на шкірі, Самія Альмограбі та її колеги виявили, що тільки C. acnes значно збільшує вироблення ліпідів. Йдеться про такі ліпіди, як кераміди, холестерин, вільні жирні кислоти і, що особливо важливо, тригліцериди. Кожен із них відіграє ключову роль у підтримці захисних механізмів шкіри.

Відео, що демонструє крихкий баланс між користю і шкодою від мешканців нашої шкіри

Кислота, яка творить дива

Що ж виділяє C. acnes на тлі численних бактерій? Вона виробляє коротколанцюгову жирну кислоту, відому як пропіонова кислота. Ця кислота корисна в багатьох процесах. Вона підкислює шкірне середовище, тим самим утримуючи шкідливі патогенні мікроорганізми на відстані, знижуючи ймовірність інфекцій і навіть сприяючи протизапальному ефекту в нашому кишечнику.

Команда вчених визначила ген і рецептор, що дозволяють C. acnes збільшувати виробництво ліпідів. Блокування цих компонентів дало змогу зупинити вироблення ліпідів під впливом C. acnes.

Користь для шкіри

Отримані результати дослідження свідчать про те, що пропіонова кислота з C. acnes має низку переваг для шкіри. Підвищуючи вміст ліпідів, вона сприяє утриманню води, зберігаючи шкіру зволоженою.

Але є й інший цікавий, наповнений іронією момент. Ліпіди, які C. acnes спонукає виробляти клітини шкіри, можуть діяти проти самої C. acnes. Це означає, що вони допомагають регулювати баланс мікробів на шкірі, не дозволяючи жодному виду мікробів взяти гору над іншими.

Потенційний майбутній союзник

Хоча C. acnes часто звинувачують у появі докучливих висипань, вона відіграє важливу роль у підтримці здоров'я шкіри. Це дослідження показує, що розуміння мікробіома нашої шкіри — спільноти мікробів, що мешкають на ній, — є ключем до відкриття майбутніх методів лікування різних шкірних захворювань. Це нагадування про те, що природа у своїй складності часто дивує нас, і не завжди все так просто, як "добре" або "погано". У світі догляду за шкірою C. acnes може виявитися тим самим несподіваним героєм, якого ми не помічали, але який був нам потрібен.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.