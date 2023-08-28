Вовк, який змінив усе. Лише один самець зміг відродити цілу екосистему, що вмирала

Дослідники розповіли про Старого сірого хлопця, який несподівано з'явився на віддаленому острові та повернув до життя ледь живу дику природу.

Ця історія сталася 1997 року, коли самотньому вовку вдалося перетнути крижаний міст, що на короткий час з'єднав Канаду і віддалений острів Рояль, розташований біля узбережжя Мічигану на озері Верхнє. Особливість цієї історії полягає в тому, що фактично всього одному самцеві, якого прозвали Старим сірим хлопцем вдалося повернути до життя екосистему, що згасала, пише Science Alert.

За словами першого автора дослідження, еколога з Мічиганського технологічного університету Сари Хой, цьому вовку вдалося не тільки відродити місцеву популяцію вовків, що згасала, яка постраждала від хвороб та інбридингу, а й запустити неймовірні каскадні ефекти, що поліпшили здоров'я всієї лісової екосистеми.

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Дослідники зазначають, що інбридинг і низька генетична різноманітність давно викликають серйозне занепокоєння у вчених. Однак тепер дослідження показує, що генетичні проблеми однієї популяції фактично впливають не тільки на конкретну популяцію і збільшують ризик її вимирання, а й мають серйозний вплив на навколишню дику природу.

Відомо, що перші вовки прибули на острів ще наприкінці 1940-х років. Тоді основною здобиччю стали лосі, що поклало початок найтривалішому дослідженню системи хижак-жертва. Однак до 1980-х років вовки опинилися в біді через собачий варвовірус — унаслідок цього їхня чисельність скоротилася з півсотні до 12. Згодом хвороба зникла, проте популяції не одразу вдалося відновитися, основною причиною став серйозний інбридинг, що призвів до зниження репродуктивного успіху, а також до погіршення здоров'я, зокрема деформації хребта, що часто спостерігається у чистопородних собак.

За словами Хой, прибуття мігранта, якого вчені прозвали "М93", або Старий сірий хлопець, він не був пов'язаний із цією популяцією, призвело до того, що він швидко став племінним самцем в одній із трьох місцевих зграй і народив 34 цуценята, що значно покращило здоров'я всієї популяції, а також рівень смертності їхньої здобичі.

Дослідники зазначають, що лосі вельми ненажерливі й поглинають близько 14 кілограмів рослинності на день. Популяція вовків, яка набралася сил, зменшила чисельність лосів, що дало змогу повернути в ліс рівновагу. Наприклад, найпомітніше це позначилося на ялинах бальзамічних, які, як правило, використовують для створення різдвяних вінків. Вчені виявили, що через скорочення популяції лосів дерева почали рости темпами, які не спостерігалися тут десятиліттями. Це виявилося життєво важливим для відновлення лісу, безлічі видів рослин і тварин, які від нього залежать.

Хой зазначає, що позитивний вплив із появою М93 тривав близько 10 років, а потім ситуація знову погіршилася. До 2008 року, через два роки після його смерті, 60 відсотків генофонду популяції вовків було успадковано від M93, що призвело до відновлення генетичного погіршення.

Сам М93 почав розмножуватися зі своєю дочкою після смерті своєї партнерки. У результаті одночасний інбридинг двох членів викликав швидке скорочення популяції вже до 2015 року. У результаті залишилося всього два вовки: пара батько-дочка, які також були зведеними братами та сестрами.

На щастя, у 2018 році розпочалася програма відновлення, яка повернула баланс у популяцію, і нині на острові мешкають близько трьох десятків вовків і трохи менше тисячі лосів. Хой зазначає, що цей унікальний випадок є прикладом того, як впровадження невеликої кількості особин до популяції, яка перебуває під загрозою, може значно поліпшити ситуацію не тільки для конкретних тварин, а й екосистеми загалом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, кому належать невідомі останки з Канади.