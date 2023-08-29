Несподівана знахідка скам'янілостей у Новій Зеландії: науковці відкрили нові тисячолітні види

Під час модернізації очисних споруд в Окленді, Нова Зеландія, зробили неймовірну знахідку: стародавній пласт мушель дивовижних розмірів, який тепер вважається однією з найбільш виняткових скам'янілих знахідок в країні.

Дивовижне скупчення скам'янілостей знайшли під час розкопок шахт для модернізації основного міського неочищеного каналізаційного трубопроводу. Після того, як знахідку виявлено, накопичений пісок ретельно перемістили на сусідню ділянку, розпочавши ретельний процес вивчення та класифікації палеонтологами, пише IFLScience.

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У своєму дослідженні вчені ретельно опрацювали понад 300 000 скам'янілостей, що походять з епохи пізнього пліоцену.

"Детальне таксономічне дослідження скам'янілостей вказує на період відкладення, що охоплює від 3 до 3,7 мільйона років тому в приливно-відливному каналі, розташованому на місці сучасної гавані Манукау, — повідомив в офіційній заяві Брюс Хейворд, головний автор дослідження, — на геологічному переломі".

У той геологічний період рівень світового океану дещо перевищував сучасний, що збігалося з помітно теплішим кліматом. Ця кліматична різниця сприяла присутності серед скам'янілостей кількох субтропічних таксонів, схожих на сучасних родичів, що мешкають у теплих околицях островів Кермадек і Норфолк.

Попри те, що сам по собі обсяг знайдених скам'янілостей має велике значення, розкопки увінчалися визнанням як найрізноманітніше палеонтологічне дослідження Нової Зеландії.

Хейворд пояснив: "Дивовижним аспектом є різноманітність екологічних ніш, представлених у колекції скам'янілостей, які скупчилися в цьому стародавньому морському каналі завдяки динаміці хвиль і потужним приливно-відливним течіям".

Серед скам'янілостей переважна частина процвітала на морському дні, тоді як інші займали солонуваті естуарії або чіплялися за нерівні контури скелястих берегових ліній. Крім того, деякі екземпляри, очевидно, перенеслися з морських просторів відкритих західних берегів, які переважали в той період.

Колективні зусилля дослідників дозволили визначити 266 різних скам'янілих видів, колекція яких включає 10 досі не описаних різновидів. Серед унікальних знахідок — рештки хребта вимерлої пилкоподібної акули, фрагменти зубів орлиних скатів та зразки м'ясоїдних равликів роду Buccinulum.

Комплексне вивчення також виявило рештки найдавніших у світі скам'янілостей лляних равликів. Цей рід наземних черевоногих молюсків, що походить з Нової Зеландії, на жаль, зник, залишивши лише три види, які балансують на межі вимирання в межах країни.

Цікаво, що дослідники натрапили на виняткові неушкоджені черепашки, а також фрагментовані рештки двох вимерлих видів, визначених як Maoristylus та Archaeostylus.

Поповнивши аннали палеонтології великою кількістю нових видів, науковці сподіваються на подальші дослідження, які включають систематичну таксономічну класифікацію, детальну описову каталогізацію та перехресний порівняльний аналіз скам'янілостей, знайдених в інших регіонах Нової Зеландії, з перехресними посиланнями.

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