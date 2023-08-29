Місія на Місяць ще не закінчилася, а Індія вже летить до Сонця: подробиці (фото)

Індія запускає свій перший космічний апарат для вивчення нашої зірки під назвою Aditya-L1.

Уперше в історії Індії космічний апарат для вивчення Сонця має полетіти в космос уже 2 вересня. Ця подія відбудеться на тлі триваючої місячної індійської місії "Чандраян-3", пише ScienceAlert.

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Індія вже досягла колосального успіху в дослідженні космосу завдяки першій в історії посадці космічних апаратів на майже невивченій поверхні південного полярного регіону нашого супутника. Як уже писав Фокус, посадковий модуль місії "Чандраян-3" вже надіслав на Землю дуже важливі дані. Вперше вчені отримали значення температури поверхні Місяця і близьких до поверхні шарів у регіоні, який розташований недалеко від Південної смуги Місяця.

Тепер же індійське космічне агентство ISRO повідомило про те, що вже в суботу, 2 вересня, о 9:50 за Києвом у космос має вирушити нова місія. Але цього разу вона націлена на вивчення Сонця.

Індія запускає свій перший космічний апарат для вивчення нашої зірки під назвою Aditya-L1 Фото: ISRO

Перший в історії Індії космічний апарат для вивчення Сонця отримав назву Aditya-L1. До речі, слово Aditya на хінді означає "Сонце". Цей космічний апарат виведе на орбіту ракета-носій PSLV-C57, яка має стартувати з майданчика в Космічному центрі імені Сатіша Дхавана.

Новий космічний апарат призначений для вивчення фотосфери, хромосфери Сонця і випромінювання нашої зірки. Для цього його оснастили сімома різними приладами. Також апарат повинен буде вивчати вплив активності Сонця на космічну погоду, а також поведінку сонячного вітру. За допомогою своїх приладів Aditya-L1 досліджуватиме спалахи на Сонці, процес їхньої появи, а також вимірюватиме магнітні поля.

Цей космічний апарат виведе на орбіту ракета-носій PSLV-C57 Фото: ISRO

Космічний апарат буде розміщений на орбіті навколо Сонця в точці Лагранжа L1 системи Земля-Сонце. Таким чином він постійно перебуватиме на відстані в 1,5 млн км від Землі, при цьому його положення утримуватиме гравітація, як нашої планети, так і нашої зірки. Завдяки такому положенню в космосі Aditya-L1 зможе мати постійний чіткий огляд Сонця, що дасть змогу проводити найретельніші спостереження.

Зараз Сонце вивчають апарати NASA і Європейського космічного агентства, але для Індії це перший подібний досвід. Відомо, що Індія може створювати космічні апарати і запускати їх у космос, витрачаючи на це набагато менше грошей, ніж, наприклад, NASA. Та ж місія "Чандраян-3" на Місяць обійшлася країні в 73 млн доларів. Деякі голлівудські блокбастери коштують у рази дорожче.

Завдяки положенню в космосі Aditya-L1 зможе мати постійний чіткий огляд Сонця, що дасть змогу проводити найретельніші спостереження Фото: NASA

За останні 15 років Індія значно просунулася вперед у розвитку своєї космічної програми, яка за західними мірками має маленький бюджет. Західні експерти вважають, що Індія може підтримувати низький рівень витрат на свої космічні проєкти завдяки тому, що країна копіює та адаптує деякі західні технології. Ще одним секретом успіху азіатської країни в космічній галузі експерти називають той факт, що в Індії багато висококласних фахівців, яким не потрібно платити стільки ж, як, наприклад, у США.

На 2024 рік Індія запланувала запуск космічного корабля з екіпажем на орбіту навколо Землі, у 2025 році країна планує відправити ще один посадковий апарат на Місяць, а в найближчі 2 роки Індія хоче відправити свою місію на Венеру.

Як уже писав Фокус, вчені виявили нову загрозу для астронавтів. Виявилося, що сама невагомість небезпечна для їхнього здоров'я.