Виявлено нову загрозу для астронавтів: сама невагомість небезпечна

Учені вважають, що імунна система астронавтів може постраждати через вплив мікрогравітації.

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Скоро настане нова ера в освоєнні космосу, адже перші астронавти в найближчому майбутньому повернуться на Місяць, а після цього заплановані пілотовані польоти на Марс. Тому вчені продовжують вивчення того, як космічне середовище може вплинути на здоров'я астронавтів. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, вчені вивчали як невагомість може вплинути на Т-клітини. Це різновид лейкоцитів, які називаються лімфоцитами, і вони відіграють важливу роль у боротьбі з хворобами. Учені вважають, що імунна система астронавтів може постраждати через вплив мікрогравітації, пише Space.

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Нове дослідження проводилося не в космосі, а на Землі і в ньому брали участь 8 здорових людей. Для експерименту вчені створили водяне ліжко, яке змушує тіло думати, що воно перебуває в невагомості. Дослідники проводили аналізи крові учасників через різні проміжки часу під час тритижневого дослідження. А також подібний аналіз було проведено через тиждень після закінчення експерименту.

Вчені з'ясували, що Т-клітини з точки зору експресії генів або просто того, які гени були активними, а які неактивними. Найсильніші зміни в клітинах відбулися через 2 тижні після початку експерименту.

Як показало дослідження, клітини змінилися таким чином, що вони стали схожі на ті, які ще ніколи не стикалися з вірусами та інфекціями. Така поведінка клітин може мати дуже негативні наслідки для імунної системи людини. Тобто клітини ставали менш здатними здійснювати боротьбу з хворобами.

Учені вважають, що імунна система астронавтів може постраждати через вплив мікрогравітації Фото: NASA

Водночас, як виявилося, через 21 день клітини адаптувалися до невагомості і повернулися до свого майже повністю первісного стану. Тим не менш, у деяких учасників через тиждень після закінчення дослідження, були виявлені знову ті самі зміни, які були викликані невагомістю.

За словами вчених, зміни в Т-клітинах роблять імунну систему астронавтів менш здатною протистояти хворобам і ці зміни можуть залишатися навіть після повернення на Землю.

Учені вважають, що напередодні тривалих космічних місій потрібно з'ясувати, як протидіяти негативним змінам в імунній системі астронавтів. Тому подібні дослідження будуть продовжені.

Нагадуємо, що NASA вже наприкінці 2025 року збирається відправити пілотовану місію на Місяць, а вже до кінця 2030-х років відправити таку ж місію на Марс.

Фокус уже писав про те, що індійський апарат з місії "Чандраян-3" зміг уперше отримати дотепер про температуру на поверхні Місяця в районі його Південного полюса. Індійські вчені вперше надали дані про те, яка температура поверхні в тому регіоні Місяця, де ще не бував жоден космічний апарат.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, як на Марсі з'явилися ділянки поверхні, які нагадують своїм зовнішнім виглядом мозок людини.