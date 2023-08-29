Невловима Зеландія. Невидимий восьмий континент Землі насправді існує: чому його не видно

Історична карта світу не завжди була такою повною, як сьогодні. Протягом століть безстрашні дослідники вирушали в подорожі, жертвуючи своїм часом, ресурсами і навіть життям, щоб заповнити географічні порожнечі.

Перегони за знаннями призвели до неоднозначних результатів. У той час як деякі експедиції приносили правильні результати, інші закінчувалися хибними інтерпретаціями. Протягом століть на стародавніх картах зображали гіпотетичні регіони Південної півкулі. Прикметно, що ці здогадки проіснували аж до недавніх часів, не піддаючись вичерпним спробам перевірки. У нашому сьогоденні багато чого залишається оповитим невизначеністю, пише IFLScience.

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Поява географічних відкриттів

Епоха географічних відкриттів розпочалася з непохитної віри у здатність емпіричної перевірки та точних вимірювань створювати нові та вдосконалені уявлення про Землю. А проте багато картографів продовжували переплітати емпіричні дані і сучасні вимірювання з елементами, успадкованими від застарілих карт.

Ці карти, які часто називають mappa mundi, об'єднували грані відомого світу з міфологічними або фантастичними елементами до такої міри, що відрізнити факт від вигадки було дуже складно.

Terra Australis Incognita є показовим прикладом. Цей ймовірний суходіл, який, як вважалося, займає значну частину Південної півкулі, сприймали як противагу відомому розподілу земель у Північній півкулі. Ідея полягала в тому, що Terra Australis слугувала необхідною противагою для підтримки глобальної рівноваги.

Хоча згадки про цей гіпотетичний континент з'явилися ще в античності, він посів чільне місце на багатьох середньовічних і ранньомодерних картах, проіснувавши аж до 18 століття. Протягом століть дослідники старанно шукали Terra Australis, але їхні зусилля не приносили жодних плодів.

У 1769 році капітан Джеймс Кук відправився на кораблі "Ендевор" у Тихий океан не лише для того, щоб спостерігати за проходженням Венери, а й для того, щоб переконатися в існуванні цього довгоочікуваного суходолу.

Експедиція Кука включала дослідження узбережжя Нової Зеландії, яке завершилося усвідомленням того, що ця територія не пов'язана з шуканим суходолом.

Відкриття Зеландії — прихованого континенту

У 2017 році світ вразило відкриття восьмого, досі невідомого континенту на Землі. Виявляється, здогадки капітана Кука були правильними, хоча і з невеликим відхиленням. Зеландія, відома як Те-Ріу-а-Мауї мовою маорі, — це обширний сухопутний масив, розташований переважно під південно-західною частиною Тихого океану.

Охоплюючи приблизно 5 мільйонів квадратних кілометрів — приблизно дві третини площі Австралії — Зеландія є найменшим, найтоншим і наймолодшим континентом планети.

Припущення про субаквальне існування Зеландії виникло зі спостережень сера Джеймса Гектора, шотландського натураліста. Він дійшов висновку, що Нова Зеландія — це "залишки гірського ланцюга, який утворював гребінь великої континентальної області, що простягалася далеко на південь і схід, і який зараз занурений під воду".

У 1960-х роках геологічне визначення континенту уточнили, наголошуючи на значних розмірах, піднесеному рельєфі, товстій земній корі та геологічному різноманітті. Ця новознайдена ясність дозволила геологам розпочати пошук обґрунтування.

У 1995 році американський геофізик переглянув цю концепцію, охрестивши її "Зеландією". Цей термін викликав новий ентузіазм до досліджень, який ще більше розпалився після того, як Організація Об'єднаних Націй запровадила Конвенцію з морського права.

Ця правова доктрина надала державам право претендувати на територію, що простягається від їхньої виключної економічної зони та "розширеного континентального шельфу", разом із пов'язаними з ними ресурсами.

Отже, у Нової Зеландії були вагомі мотиви для того, щоб ретельно дослідити навколишні простори. Поступово накопичені результати аналізу гірських порід і супутникові дані об'єдналися, щоб розкрити існування континенту.

Восьмий континент

Шість років минуло з часу визнання цього прихованого континенту, але численні загадки досі залишаються нез'ясованими. Переважно труднощі виникають через недоступність, спричинену його зануренням під більш ніж кілометровий шар води.

Очевидно, Зеландія колись була невіддільною частиною суперконтиненту Гондвани. Приблизно 85 мільйонів років тому тектонічні сили організували його фрагментацію, внаслідок чого утворилося Тасманове море.

Тонкощі цього процесу залишаються незбагненними, так само як і надзвичайна тонкість суші та її опір фрагментації. Не менший подив викликає невизначеність щодо історичного водного статусу Зеландії — чи завжди вона була під воду, чи все ж таки вийшла на поверхню океану?

Наразі недостатня кількість скам'янілостей заважає дати вичерпну відповідь на це питання. Однак, спокусливі підказки з'являються завдяки залишкам завроподів і потенційного анкілозавра, знайдених у Новій Зеландії в 1990-х роках.

Подальша інтрига виникла у 2006 році, коли на островах Чатем було знайдено кістку, пов'язану з імовірним алозавром. Цікаво, що кожна з цих знахідок датується часом відокремлення Зеландії від Гондвани.

Раніше Фокус писав, що географія могла бути іншою: середньовічний картограф увійшов в історію через неправильну карту.