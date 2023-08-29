Небезпека всюди. 4 способи протистояти поширеним невидимим паразитам

Останній унікальний випадок передачі черв'яка від рептилії до людини слугує похмурим нагадуванням про кількість мікроскопічних убивць і шкідників, що оточують нас щодня.

Звичайний візит до лікаря через депресію і забудькуватість, закінчився жахом для мешканки Австралії, коли вона дізналася, що в її мозку оселився живий черв'як. Звучить як щось із фільму жахів, але ця історія реальна і вже встигла облетіти весь світ. Саме цей випадок, як ніколи, змушує згадати список підступних і поширених паразитів, правила гігієни та профілактичні заходи від них, про які пише The Conversation.

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Лікарі з Канберри були вражені, коли витягли з мозку жінки нематоду, або круглого черв'яка, довжиною 7,6 см. Цей черв'як, ідентифікований як O. robertsi, зазвичай мешкає на килимових пітонах в Австралії. Можливо, жінка підчепила паразита, коли збирала зелень варигала, вступивши в контакт із фекаліями змії та яйцями паразита, що містяться в них.

Перш ніж робити поспішні висновки, необхідно зрозуміти, що це винятково рідкісний випадок. Хоча "мозкові черв'яки" можуть здатися чимось із фантастичного трилера, це не те, через що звичайній людині потрібно втрачати сон. Однак є й інші паразити, що трапляються набагато частіше, про які ми повинні знати.

Ви напевно чули про гостриків — крихітних істот, які, як вважається, вражають понад мільярд людей у всьому світі. Здебільшого вони викликають свербіж і передаються від людини до людини. Ні, ви не заразитеся ними від своїх домашніх тварин, але друзі, які зайшли на каву, можуть сумнівно віддячити вам за вашу гостинність.

Крім того, існує лямблія (Giardia) — паразит, що передається через воду і спричиняє такі проблеми зі шлунком, як здуття живота, нудота і втома. Ці паразити поширюються через цисти у фекаліях і можуть зберігатися впродовж кількох місяців, поки, на жаль, не потраплять в організм людини.

І якщо вже тема паразитів продовжує розвиватися, не можна не згадати й анкілостоми. Вони мешкають у ґрунті й можуть вражати легені та кишечник, призводячи до таких проблем, як анемія. Але є й хороші новини: ці повсякденні паразити, на відміну від круглих черв'яків, не прагнуть у мозок.

Токсоплазма, присутня приблизно у 30-50% населення земної кулі, може залишатися в організмі протягом багатьох років. Особливо небезпечна вона для вагітних жінок і людей з ослабленою імунною системою. Цей паразит зазвичай асоціюється з домашніми кішками та сирим м'ясом.

Крім того, стрічкові черв'яки теж іноді вирішують, що мозок — це затишний дім, і спричиняють різноманітні проблеми, від головного болю до серйозних когнітивних порушень. Особлива амеба Naegleria fowleri, що мешкає в теплих водах, на жаль, може бути смертельно небезпечною, якщо потрапляє в мозок.

Паразити можуть здаватися всюдисущими, але, дотримуючись деяких запобіжних заходів, які радить Вінсент Хо, старший викладач медицини та академічний гастроентеролог Університету Західного Сіднея, можна знизити ризик небажаної зустрічі з ними:

Підступна свинина: Завжди ретельно проварюйте свинину. Якщо ви подорожуєте в районах, де санітарні умови викликають побоювання, краще зовсім відмовитися від свинини.

Небезпеки в глибинах: Подумайте двічі, перш ніж пірнати в теплі прісні водойми, особливо якщо є ймовірність того, що в них може мешкати смертельно небезпечна бактерія Naegleria fowleri.

Рятівна звичка: Така проста дія, як миття рук, може вберегти вас від безлічі інфекцій. Тому мийте руки з милом щонайменше 20 секунд, обполосніть і витріть насухо.

Небезпека зовнішнього світу: Завжди носіть взуття на вулиці, особливо в сільській місцевості. Мийте його, а ще краще — залишайте на вулиці, уникаючи потрапляння небажаних паразитів до вашої оселі.

На закінчення слід зазначити, що, хоча історія про черв'яка в мозку, звісно, жахлива, важливо пам'ятати, що такі випадки рідкісні. Якщо бути уважним і дотримуватися деяких запобіжних заходів, то можна тримати цих непроханих гостей на безпечній відстані від вашого організму. Будьте поінформовані та будьте в безпеці!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.