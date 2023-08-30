Схуднути не жертвуючи здоров'ям. Вчені створили новий спосіб доставки ліків без побічних ефектів

У боротьбі з ожирінням, можливо, щойно стався переломний момент завдяки крихітним гелеподібним носіям і великій науці, що стоїть за ними.

У рамках боротьби з ожирінням вчені виявили новий спосіб змусити мишей скинути вагу, набрану ними внаслідок дієти з високим вмістом жирів і цукру. Ожиріння є глобальною проблемою, від якої страждають понад 100 млн. осіб. Крім змін зовнішнього вигляду, воно несе в собі численні ризики для здоров'я, включно з такими захворюваннями, як діабет 2-го типу, але схоже, що в майбутньому ми отримаємо ще один спосіб впоратися з цією напастю, пише The Independent.

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Препарат, про який ідеться, належить до групи тироміметиків, що імітують природний гормон щитоподібної залози. Ці препарати показали хороші результати в боротьбі з ожирінням. Однак у них є один серйозний нюанс: для того, щоб вони подіяли, вони повинні потрапити безпосередньо в печінку. Якщо вони потрапляють в інші органи, то можуть спричинити небажані ускладнення.

Дослідники з Массачусетського університету знайшли нове рішення цієї проблеми. Вони розробили "IntelliGels" — невеликі гелеподібні носії, спеціально призначені для доставки ліків прямо в печінку. Під час дослідження одну групу мишей годували дієтою, багатою на шкідливу їжу, що призвело до ожиріння, а іншу групу тримали на стандартній дієті. Мишам, які страждають на ожиріння, щодня вводили ліки, надійно упаковані в IntelliGels.

Миші, які страждають на ожиріння, на превелике задоволення дослідників, скинули всю набрану вагу. Ще більш обнадійливим виявилася відсутність явних побічних ефектів. У печінці препарат вивільняється і починає працювати: знижує рівень жиру в організмі, посилює спалювання жиру і навіть знижує рівень холестерину. Усі ці ефекти зберігалися навіть тоді, коли миші продовжували дотримуватися шкідливої дієти протягом п'яти тижнів. Крім того, запалення печінки, що було побічним ефектом неправильного харчування, також було усунуто.

Намагаючись краще зрозуміти принцип дії препарату, вчені виявили, що він активує природний процес, що знижує рівень холестерину. Вони припускають, що препарат може підвищувати швидкість метаболізму в організмі для спалювання жиру, але для підтвердження цього факту необхідні додаткові дослідження.

Результати, отримані в процесі дослідів на мишах, не завжди можна безпосередньо перенести на людину. Однак це дослідження з його інноваційним підходом дає змогу сподіватися на успішну адаптацію винаходу для людей. Є надія, що при подальших дослідженнях і доопрацюваннях це відкриття може призвести до створення принципово нового методу лікування для тих, хто веде непросту боротьбу з ожирінням.

Раніше Фокус писав про те, що ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Воно змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Також Фокус писав про те, скільки колективних років життя втратило людство через глобальну проблему ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на системи охорони здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.