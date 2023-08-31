Не очевидна отрута. Учені попереджають: грейпфрутовий сік може вбити

Дослідники виявили докази того, що фреш із цього тропічного фрукта може виявитися смертельно небезпечним.

Люди — надзвичайно складні та унікальні організми. Люди можуть бути доволі стійкими з усіх боків, проте вчені попереджають, що нас оточує величезна кількість небезпек, і далеко не всі вони очевидні, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що часом, навіть найбільш нешкідливий зовнішній вигляд може приховувати в собі потенційну небезпеку — наприклад, грейпфрутовий сік. Він насправді може бути корисним під час ранкового прийому їжі, проте вчені також виявили, що його властивості змінюються залежно від того, з якими ліками його змішати.

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Дедалі більша кількість досліджень показує, що два класи хімічних сполук (фуранокумарини), які містяться у високих концентраціях у грейпфруті, можуть знижувати або посилювати засвоєння певних ліків. У результаті це може виявитися небезпечним для життя, оскільки це призводить до низьких, або. Що найчастіше, вищих рівнів препарату в організмі.

За словами фармаколога Ш'ю Мей Хуанг з Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), ці дві сполуки, які взаємодіють із ліками, насправді містяться не тільки в грейпфрутах, вони також трапляються в апельсинах-бергамотах, помело і севільських апельсинах, які використовуються для виготовлення мармеладу.

Грейпфрутовий сік може блокувати дію ферментів, що розщеплюють деякі ліки Фото: Wikimedia Commons

Дослідники попереджають, що сік дає змогу більшій кількості ліків потрапити в кров, унаслідок чого можуть виникнути побічні ефекти. Ось як це працює: наше тіло виробляє фермент цитохром P450 3A4 (або CYP3A4), головним чином це відбувається в печінці та тонкому кишківнику. Цей фермент допомагає нам розщеплювати невеликі чужорідні молекули, наприклад, токсини та ліки. Крім того, він відіграє важливу роль у процесі метаболізму багатьох ліків.

Однак хімічні речовини, що містяться в грейпфрутах, впливають на здатність нашого організму виробляти або ефективно використовувати цей фермент. Фактично всього одна склянка соку може вплинути на роботу ферменту, а повторне вживання знижує активність CYP3A4 у печінці.

Це своєю чергою впливає на здатність організму засвоювати певні пероральні препарати. Простими словами. Більша частина препарату просто потрапляє в кров і довше залишається в організмі, що призводить до "ефекту передозування", навіть якщо ви її не порушили. Вчені відзначають, що ці сполуки працюють з безліччю ліків, зокрема препаратами від холестерину й артеріального тиску, раку і навіть заспокійливими.

Грейпфрутовий сік може блокувати транспортери, які доставляють деякі ліки в клітини організму Фото: Wikimedia Commons

Хуанг попереджає, що наслідки можуть бути вельми драматичними, зокрема:

прискорене серцебиття;

розпад м'язової маси;

токсичність кісткового мозку;

задишка;

шлунково-кишкові кровотечі;

ниркова недостатність.

У крайніх випадках взаємодія ліків і грейпфрутового соку може призвести до смерті. Вчені також зазначають, що під час прийому деяких інших ліків грейпфрут може чинити протилежний ефект. Наприклад, у разі фексофенадину (антигістамінного препарату) вживання грейпфрута знижує ефективність ліків. Однак у цьому разі побічні ефекти будуть не такими серйозними.

Дослідники зазначають, що під час приймання ліків не обов'язково повністю відмовлятися від вживання грейпфрута, проте необхідно уточнити цей момент у свого лікаря.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.