Моторошна знахідка: археологи знайшли прикрасу з людської кістки в місті мая (фото)

Археологи знайшли прикрасу для носа, зроблену з людської кістки. На ній вигравіювана сцена спілкування з богами та предками.

Експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили важливий артефакт в межах міста мая Паленке, розташованого в Мексиці. Відкриття зроблене під час розкопок, проведених у Будинку С, частині палацового комплексу, побудованого Пакалем Великим, пише Arkeonews.

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Таку прикрасу для носа знайдено в цій археологічній зоні вперше. Такі прикраси, виготовлені з людської кістки, мали велике значення в регаліях правителів і жерців цього стародавнього міста, особливо під час урочистих церемоній.

Цивілізація мая часто зображувала Кавіля, божество, що несе сприятливу обіцянку "незліченних поколінь", як невіддільну частину своїх ритуальних інавгурацій та сходжень на трон. Прикраса на носі, про яку йдеться, обов'язковий елемент ритуальних обрядів, остаточно датована пізньокласичним періодом, що охоплює період між 600 та 850 роками н. е.

Прикрасу знайшли в ліпній підлозі, де дослідники виявили яму, заповнену глиняним ґрунтом і залишками деревного вугілля. Під час сортування вмісту ями команда виявила останки тварин, обсидіанові леза та шматки кістяного шила.

Вперше в Паленке знаходять кільце для носа: його, мабуть, використовували для уособлення бога кукурудзи мая Фото: Carlos Varela Scherrer

Зроблене з частини великогомілкової кістки людини, кільце приховує в собі ретельно вирізьблену історію. Профіль чоловіка в головному уборі, що нагадує пташиний образ, прикрашає одну частину артефакту, тоді як інша частина розкриває зображення людського черепа без нижньої щелепи. Ліву руку чоловіка прикрашає гліф мая "ак'аб", що означає "темрява" або "ніч".

За словами Арнольдо Гонсалеса Круза, директора Археологічного проекту Паленке (PAP), "однією з характерних особливостей божества є форма надзвичайно витягнутої голови та профіль, який закінчується вістрям. Тому дослідники вважають, що носову прикрасу носили правителі та жерці стародавнього міста під час церемоній, у яких вони втілювали Кавіла, бога зерна та родючості мая".

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