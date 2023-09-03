Люди навіть не підозрюють про це: як собаки точно знають, про що думає людина

Собаки вловлюють сигнали, про передачу яких люди навіть не знають.

Іноді у власників собак складається враження, що їхні домашні улюбленці точно знають, про що думає господар і що відчуває в певний момент. Учені вважають, що, найімовірніше, собаки можуть вловлювати невидимі сигнали, про передачу яких люди навіть не підозрюють. Але як собаки добре розуміють людей, і які сигнали вони можуть приймати? Про це пише Science Focus.

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Учені вважають, що собаки набагато краще розуміють людей, ніж люди розуміють своїх домашніх тварин, і навіть краще, ніж самих себе. Собаки багато часу проводять серед людей, спостерігають за нами та вивчають невидимі зв'язки між різною поведінкою людини. Вважається, що собаки можуть побачити різницю в поведінці людини, яка збирається йти з ними гуляти або ж збирається їх нагодувати.

Як показують дослідження, собаки можуть розпізнати стрес і депресію в людини, а також страх і навіть існування хвороб, про які не знає господар домашнього улюбленця. Учені вважають, що частково це пов'язано з гострим нюхом собак, але вони також добре вміють читати інформацію з наших облич.

Різні дослідження вже показали, що собаки добре розрізняють щасливі обличчя людей від злих і нещасних. Тому собаки можуть передбачати подальшу поведінку людини. Наприклад, якщо господар дивиться із захопленням чи огидою на якусь річ, то собаки також ухвалюють для себе рішення, чи потрібно підходити до цього об'єкта, чи ні.

Собаки добре впізнають голос свого господаря та знайомих людей і відрізняють його від голосів незнайомців. Те ж саме стосується й запаху — собаки знають, як пахне господар і найближче людське оточення. Навіть якщо собаці дати річ господаря, то тварина обов'язково відрізнить цю річ від інших за запахом.

Собаки вловлюють сигнали, про передачу яких люди навіть не знають Фото: Getty

Нещодавні дослідження також довели, що собаки за запахом можуть виявити страх у людини. Вони здатні з'ясувати, яка річ належить людині, яка злякалася під час перегляду фільмів жахів, а яка належить тому, хто дивився щось менш страшне. Те саме стосується й виявлення стресу в людини.

Собаки, які проводять багато часу з людьми, починають розуміти те, що ми думаємо та відчуваємо. Наприклад, учені з'ясували, що собаки знають, коли люди роблять щось навмисно, тобто беруть ту чи іншу потрібну річ, або ненавмисно, коли, наприклад, люди щось упускають. Виходячи з цього, поведінка собак відрізнятиметься, адже люди також поводяться по-різному.

Вчені також підтвердили той факт, що собаки знають, коли люди на них не дивляться й тому вони можуть робити те, що їм заборонено. Так собаки припускають, що зайнята людина не покарає їх за ту чи іншу дію.

Науковці вважають, що собаки можуть не просто розрізнити наші емоції, а й можуть передбачати ту чи іншу людську поведінку залежно від різних чинників. Тобто домашні улюбленці уважно вивчають своїх господарів і здебільшого розуміють, коли можна робити ту чи іншу дію та яка буде на це реакція. Собаки вивчають наші обличчя, наші рухи та роблять свої висновки, і ця інформація накопичується з плином часу. Навіть якщо люди вважають, що собаки не можуть їх зрозуміти, насправді вони роблять це навіть краще, ніж самі люди, вважають учені.

Найцікавіше, що собаки дійсно можуть відчути запах хвороби в людей. Поведінка домашніх улюбленців змінюється, і вони намагаються цим сказати, що їхній господар захворів.

Ми ще дуже багато чого не знаємо про собак, але, як показують дослідження, вони точно знають про нас дуже багато.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому собаки обнюхують одне одного ззаду. Дослідники розповіли, чому собаки з такою радістю сунуть свій ніс у неприємні місця та що вони намагаються там виявити.