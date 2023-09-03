Яскравий вибух у небі: у Туреччині впав метеорит, який бачили з різних міст (відео)

Яскравий об'єкт освітив своїм світлом вечірнє небо над Туреччиною. Передбачається, що це був метеорит.

У різних регіонах Туреччини місцеві жителі стали свідками падіння яскравого об'єкта, який вибухнув у небі. Передбачається, що це був метеорит, повідомляє CNN.

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Пізно ввечері, 2 вересня, жителі Хатая, Елязига, Малатьї, Ерзурума, Газіантепа і навколишніх міст спостерігали за падінням і вибухом яскравого об'єкта в небі. Світло, яке осяяло небо, було видно в багатьох провінціях Східної та Південно-Східної Анатолії в Туреччині. Місцеві жителі стверджують, що вони спостерігали падіння великого метеорита.

Деякі жителі за допомогою своїх смартфонів сфотографували з різних ракурсів момент польоту цього об'єкта, а також момент вибуху, коли ймовірний метеорит розлетівся на шматки.

Метеоритами є уламки астероїдів, які стикаються один із одним у космосі, внаслідок чого з'являються уламки різних розмірів. Це космічне каміння починає свою самостійну подорож у космосі та може іноді потрапити в атмосферу Землі. Дуже часто вони згорають у верхніх шарах атмосфери, а тому про те, що такий метеорит взагалі існував, люди й не підозрюють. Але буває так, що метеорити опускаються нижче, і так можна побачити їхнє падіння.

Метеорити мають різний хімічний склад, а тому після входження в атмосферу внаслідок нагрівання й тертя вони стають яскравими та залишають після себе слід різного кольору, який якраз і залежить від того, з чого складається метеорит.

У будь-якому разі всі метеорити вибухають в атмосфері, і їхні шматки найчастіше повністю згорають, але іноді дрібні уламки все ж таки можуть впасти на землю. Найчастіше метеорити знаходять у пустелях і в Антарктиді, де їх легше виявити. З іншого боку, багато метеоритів падають в океани та моря, тому їх ніколи не знаходять.

Дуже рідко метеорити падають на житлові будинки або ж можуть влучити в людину. Такі випадки вважаються унікальними. Наприклад, як уже писав Фокус, мешканка Франції постраждала від падіння невеликого космічного каменя, який врізався в її будинок.

Також Фокус писав про те, що вчені вивчили дуже рідкісний метеорит, що впав на Землю, і змогли вперше дізнатися про траєкторію польоту астероїда, від якого він відколовся.

Ще один метеорит, що впав на Землю, дав змогу вченим з'ясувати, що він є найдавнішим космічним каменем із усіх відомих, а також що він відколовся від планети, яка зникла в Соленій системі, як уже писав Фокус.