Китайська космічна станція "Тяньгун": на нових кадрах показано, як її будували (відео)

Компанія з Австралії показала супутникові знімки, за допомогою яких можна побачити весь 18-місячний процес створення нової станції на навколоземній орбіті.

Австралійська компанія HEO Robotics створила анімацію, на якій показано 18-місячний процес будівництва китайської космічної станції "Тяньгун". Кожен етап будівництва підтверджено фотографіями, які зробили різні супутники на навколоземній орбіті, пише Space.

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Компанія HEO Robotics спеціалізується на отриманні зображень із супутників для того, щоб відстежувати переміщення різних об'єктів на орбіті. Свої можливості компанія показала в новому відеоролику, на якому видно, як китайська космічна станція "Тяньгун" будувалася в космосі. Ролик складається з комп'ютерної анімації, а також кадрів, які зафіксували різні супутники.

Космічна станція "Тяньгун". 3D-моделювання. Фото: space.com

Завдяки цьому відео можна побачити, як основний модуль космічної станції під назвою "Тяньхе" спочатку відвідують вантажні кораблі "Тяньчжоу", а потім і космічні кораблі "Шеньчжоу" з астронавтами. Після цього до основного сегмента станції приєднуються ще два модулі — "Веньтянь" і "Ментянь". Так сформувалася Т-подібна космічна конструкція.

За словами представників компанії HEO Robotics, їхні послуги допомагають урядам і комерційним операторам візуально контролювати космічні об'єкти за допомогою технології візуалізації на орбіті.

Зараз на китайській космічній станції перебуває екіпаж із трьох астронавтів. Китай планує використовувати станцію ще щонайменше 10 років у наукових, а також у комерційних цілях. Перший модуль станції "Тяньгун" прибув на орбіту ще у квітні 2021 року. У липні наступного року до нього приєднали модуль "Веньтянь", а в листопаді 2022 року — модуль "Ментянь". Лише після цього космічна станція була зібрана повністю. Хоча астронавти літали на цю станцію, ще коли вона складалася тільки з одного сегмента.

На відео нижче можна побачити, який вигляд мала станція в червні цього року. Це один із небагатьох відеороликів, створений камерами станції "Тяньгун", які оприлюднив Китай.

Фокус уже писав про те, що Індія успішно запустила 2 вересня космічний апарат Aditya-L1, який призначений для вивчення Сонця. Це перша подібна місія для Індії, адже зараз нашу зірку вивчають тільки апарати NASA та Європейського космічного агентства.

Також Фокус писав про те, що за допомогою знімків космічного апарата LRO вдалося знайти місце аварії російського посадкового модуля "Луна-25", який розбився на Місяці ще 19 серпня.

Нагадуємо, що зараз на Місяці продовжує свою роботу китайський місяцехід "Юйту-2". Як уже писав Фокус, експерти розповіли, яка ймовірність того, що він зустрінеться з місяцеходом із Індії. До речі, поки що на нашому супутнику перебувають тільки ці два місяцеходи.