Знайшли буквально в землі: вчені відкрили антибіотик, проти якого у бактерій немає шансів

У міру того як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Під час триваючих пошуків ефективних антибіотиків для боротьби з небезпечними супербактеріями, вчені зробили багатообіцяюче відкриття з несподіваного джерела: піщаного ґрунту в Північній Кароліні. Вони виявили в ньому речовину, названу кловібактином, яка може допомогти в боротьбі зі зростаючою проблемою стійкості до антибіотиків, пише ScienceAlert.

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Це відкриття було зроблено фармацевтичною компанією NovoBiotic. Хоча мине ще близько десяти років, перш ніж це відкриття перетвориться на ліки, придатні для використання в медицині, потенціал, закладений у ньому, досить значний.

У чому ж причина, через яку вчені так завзято шукають рятівний антибіотик? На жаль, на даний момент, стійкість до антибіотиків — це велика проблема. Бактерії поступово вчаться захищатися від ліків, які ми вже створили для їхнього знищення. Це означає, що хвороби можуть ставати все більш важковиліковними. Так, у 2019 році стійкість до антибіотиків стала третьою основною причиною смертності у світі. За оцінками, до 2050 року вона може призвести до десяти мільйонів смертей на рік. Таким чином, пошук нових і більш ефективних антибіотиків — це частина вічної гонки озброєння між людством з бактеріями.

Кім Льюїс, мікробіолог із Північно-Східного університету, який брав участь у дослідженні, заявив, що це може стати поворотним моментом у створенні антибіотиків, до яких бактерії не зможуть чинити опір. Однак, як і у випадку з будь-якими іншими науковими відкриттями, необхідно проявляти обережну надію. За словами Льюїса, випробування і більш детальне вивчення відкриття перебувають на ранніх етапах.

Як же вдалося знайти кловібактин? Проблема з антибіотиками полягає в тому, що більшість бактерій просто не можуть добре рости в лабораторних умовах. Щоб вирішити цю проблему, дослідники використали спеціальну методику, за якою вони перетворили зразки піщаного ґрунту, взяті в Північній Кароліні, на своєрідний інкубатор, що дав змогу виростити в лабораторії новий вид бактерій, названий Eleftheria terrae carolina, після тримісячного очікування. З цієї бактерії було виділено кловібактин.

Часовий ряд зростаючої бактерії (зверху) і принцип роботи кловібактину (знизу) Фото: Cell

Тепер давайте поговоримо про те, що робить кловібактин особливим. Цей новий антибіотик діє унікальним чином. Він чіпляється за бактерії і порушує структуру, яку бактерії використовують для свого захисту, фактично змушуючи їх зруйнувати свій захисний бар'єр. Оскільки бактерії раніше не стикалися з таким антибіотиком, вони не навчилися захищатися від нього. Це дає нам перевагу в боротьбі зі стійкістю до ліків.

Але у нової речовини є ще один козир у рукаві проти впертих шкідників. Кловібактин впливає на дуже базову частину бактерії, яку вони не можуть змінити без шкоди для себе. Це відрізняється від інших антибіотиків, які часто націлені на частини, що можуть змінюватися і захищати організми від них. Тим самим, речовина може стати важливим кроком на шляху до універсальної зброї проти бактерій, яка унеможливлює їхню майбутню стійкість до неї.

Проведені на сьогодні випробування виявилися багатообіцяючими. Наприклад, кловібактин успішно лікував інфекції метицилінрезистентного золотистого стафілокока у мишей, і не чинив токсичної дії на клітини людини в лабораторних умовах. При цьому під час експериментів не спостерігалося ознак розвитку стійкості бактерій.

Хоча цей шлях тільки почався, дане відкриття свідчить про можливість створення більш ефективних антибіотиків у майбутньому. Це обнадійливий крок у складній царині, яка щодня бореться не тільки за повне лікування сотень мільйонів людей, а й за виживання нашого виду загалом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчили віруси вишукувати і знищувати бактерії в нашому організмі. Віруси, які довгий час вважалися джерелом проблем, можуть стати нашими союзниками у війні проти супербактерій завдяки проривному дослідженню.

Також Фокус писав про бактерію діареї, що поширюється по всьому світу і не піддається лікуванню. Випадки хвороби з високою лікарською стійкістю стають дедалі поширенішими, а спалах у Кабо-Верде викликав паніку в середовищі представників ЄС.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.