Сутінкові мисливці. Учені розповіли, чому кішки будять людей рано вранці

Власники котів точно знають, що пік активності їхніх улюбленців припадає на досвітні години — саме в цей момент їм терміново потрібно з вами погратися і зробити всі свої котячі справи.

У кішок вельми дивні звички. Часом може здатися, що наші улюбленці байдикують і відсипаються цілий день тільки для того, щоб розбудити нас о 5-й ранку і вирушити у своїх надзвичайно важливих і, як правило, галасливих котячих справах, пише Inverse.

Справедливо може здатися, що це пов'язано з тим, що наші улюбленці ведуть нічний спосіб життя, проте ветеринари зазначають, що насправді це не зовсім так. Кажани, сови, єноти, скунси та багато інших тварин насправді ведуть нічний спосіб життя, але не кішки.

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За словами ветеринарного кардіолога і директора Корнелльського центру здоров'я кішок Брюса Карнрайха, вся річ у тому, що наші вихованці насправді сутінкові істоти. Тобто пік їхньої активності припадає переважно на сутінкові години — на світанку і в сутінках. Ймовірно, це пов'язано з тим, що саме в цей час їхня здобич найбільш активна.

Попри те, що більшість домашніх кішок вельми розпещені й у них нема потреби полювати, ця поведінка зберігається. Час від часу така сутінкова активність насправді заважає власникам, адже вони вважають за краще поспати, в той час, як улюбленці, активуються на світанку, будуть весь день відпочивати перед наступним заходом полювання.

Корнрайх зазначає, що середньостатистична кішка спить близько 15-20 годин на день. Це пов'язано з тим, що їхні предки потребували більше енергії, щоб переслідувати свою сутінкову здобич, тому сон буквально був важливий для виживання. При цьому чим старшими стають наші вихованці, тим більше вони сплять.

Чи варто реагувати на кішку о 5 ранку?

Учені вважають, що зовсім не обов'язково приділяти улюбленцю увагу о 5 ранку, якщо вам потрібно виспатися — це вагома причина, щоб зачинити двері в спальню. Щоправда, за умови, що у вас знайдеться час на свого вихованця пізніше.

Корнрайх зазначає, що навіть 5-10 хвилин гри з улюбленцем на день може виявитися вельми корисною практикою. Важливо розуміти, що в цей час ви обидва маєте бути в настрої гратися, і тоді подібне заняття зможе зміцнити ваш зв'язок.

Крім того, ветеринар зазначає, що активні ігри з вихованцем допоможуть захистити його від ожиріння. До слова, статистика свідчить про те, що 5-10% домашніх котів мають надмірну вагу, а 40% страждають на ожиріння.

Учені зазначають, що з цим також може допомогти достатня кількість іграшок. Корнрайх рекомендує купити вихованцеві кігтеточку, котячі дерева та інші іграшки, які припадуть йому до смаку. Дослідники також наполягають, що власникам варто зрозуміти, що зовсім не кішкам слід змінювати свою поведінку — адже сутінкова активність є нормальною еволюційною характеристикою. Простими словами, навряд чи вам насправді вдасться відучити свого вихованця від активності в ранні години.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.