Яблуко на вечерю і лікар не потрібен. У США почали лікувати хвороби за допомогою овочів і фруктів

Новітній засіб від гіпертонії та діабету, за словами вчених, міститься не в баночці з таблетками, а в продуктовому ряду найближчого магазину.

Пропозиція замінювати неприємні й дорогі пігулки на овочі та фрукти, що вже звучала раніше, схоже, починає експериментально застосовуватися. Вивчити ефект такого методу на практиці взялися вчені в США. Звучить незвично, але саме таке альтернативне лікування вже практикується в декількох містах країни, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Вчені вирішили з'ясувати, чи допоможе безкоштовне роздавання фруктів і овочів людям з такими захворюваннями, як діабет, ожиріння і високий кров'яний тиск, поліпшити їхнє здоров'я. Під час недавнього дослідження вони видали таким пацієнтам унікальний "рецепт" на отримання безоплатних продуктів, таких як яблука, броколі та ягоди.

У таких містах, як Лос-Анджелес, Х'юстон і Міннеаполіс, пацієнти могли обирати потрібні їм фрукти й овочі в продуктових магазинах або на фермерських ринках. Їм видавали електронні картки або ваучери, які давали змогу протягом кількох місяців щомісяця купувати продукти на суму близько 65 дол.

Для цього дослідження вчені використовували дані 22 магазинів у США, які перебували у віданні некомерційної організації. У ньому взяли участь близько 4 000 осіб, у яких були або є ризик серцево-судинних захворювань. Більшість із них були жителями районів із низьким рівнем доходу.

Результати виявилися багатообіцяючими. У пацієнтів, які отримали ці рецепти, підвищився рівень цукру в крові, знизилася вага і покращився артеріальний тиск. Для порівняння, зниження артеріального тиску було майже таким же ефективним, як і під час прийому деяких ліків.

Підсумки дослідження не обмежилися тільки здоров'ям. Учасники програми стали вживати більше фруктів і овочів, ба більше, вони стали рідше відчувати брак продуктів харчування, що є проблемою, з якою стикаються мільйони сімей не тільки в США.

Щорічно понад 300 тис. жителів одних лише США, на жаль, ідуть із життя через хвороби, пов'язані з їхнім харчуванням, як-от серцево-судинні захворювання та діабет. Багато з цих людей є вихідцями з сімей, де достатня кількість їжі, не кажучи вже про здорове харчування, є проблемою. І це важливо — тільки в цій країні близько 13,5 млн. таких сімей стикаються з цією проблемою. Поліпшення харчування корисне всім, але тим, хто має нижчий дохід, воно допомагає в рази поліпшити життя в багатьох аспектах.

Минулого року в Білому домі відбулася важлива конференція, присвячена проблемам голоду, харчування та здоров'я. Експерти наголосили на важливості здорового харчування і запропонували розширити програми, подібні до "рецепту на фрукти та овочі". До слова — остання подібна конференція, що відбулася понад 50 років тому, призвела до серйозних змін у продовольчій політиці країни.

Після останньої конференції кілька урядових установ ініціювали власні програми видачі рецептів на продукти. Деякі державні програми охорони здоров'я також освоюють цей шлях. Однак багато що ще належить зробити — багато хто, хто міг би скористатися такими програмами, поки що не має до них доступу.

Наразі дослідники розширюють свою роботу. Вони вивчають аналогічні проєкти "їжа, як альтернатива лікам" і планують провести велике дослідження, під час якого частина онкологічних хворих отримуватиме безоплатне здорове харчування з доставкою додому, а решта продовжуватимуть отримувати звичайне лікування.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що це дослідження наводить на просту думку: іноді правильне харчування може бути не менш дієвим, ніж ліки. Це може призвести до поліпшення стану здоров'я, а також вирішити інші соціальні проблеми, такі як відсутність продовольчої безпеки. Поки що це тільки початок, але потенціал, безумовно, величезний.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.